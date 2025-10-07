英國警方搗破手機走私集團 涉將 4 萬部被竊手機運往香港 拘捕 18 人︱Yahoo

該犯罪集團特別鎖定蘋果產品，因為在海外轉售價值較高。(Photo by Ming Yeung/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】英國警方近日破獲一個涉嫌將多達 4 萬部被竊手機從英國偷運到香港的跨國犯罪集團。倫敦警察廳表示，這是英國有史以來最大規模的手機盜竊打擊行動，共拘捕 18 人，並起出超過 2,000 部被竊手機。

綜合外媒報道，警方行動起源於去年一宗手機失竊案，當時一名事主透過電子追蹤系統發現失竊的 iPhone 被運至倫敦希思路機場附近的倉庫。警方在現場發現該手機被放在一個紙箱內，而箱內共有 895 部手機，幾乎全部為被竊物，正準備運往香港，懷疑最終目的地是中國內地。

集團負責出口倫敦約 40% 被盜手機

警方其後攔截多批貨物，並透過法證分析鎖定兩名涉案男子。隨後，警員在倫敦街頭展開拘捕行動，從車上搜出多部以錫紙包裹的手機。兩名三十多歲的阿富汗籍男子被控串謀收受贓物及串謀隱藏或移除犯罪所得財產；之後一名 29 歲印度籍男子亦被落案同樣控罪。

偵緝督察 Mark Gavin 表示，警方相信該集團負責出口倫敦約 40% 被盜手機。他指出，「最初找到的那批手機，是揭開整個跨國走私網絡的關鍵線索。」警方其後再拘捕 15 人，大部分為女性，其中包括一名保加利亞人，懷疑與偷竊及處理贓物有關。

倫敦被盜手機數量在過去四年間幾乎增加三倍，由 2020 年的 28,609 部上升至 2024 年的 80,588 部。(Photo by Richard Baker / In Pictures via Getty Images)

倫敦被盜手機數量去年達 8 萬部

倫敦被盜手機數量在過去四年間幾乎增加三倍，由 2020 年的 28,609 部上升至 2024 年的 80,588 部。全英約四分之三的手機盜竊案發生在倫敦。警方指出，該犯罪集團特別鎖定蘋果產品，因為在海外轉售價值較高。

負責打擊手機盜竊的警司 Andrew Featherstone 表示：「這是英國歷來最大規模的手機盜竊和搶劫打擊行動，從街頭竊匪到跨國有組織犯罪網絡，我們已徹底瓦解整個集團。」

雖然警方強調近月個人搶劫案下降 13%、盜竊案減少 14%，但不少市民仍批評警方對追查手機失竊反應不及時。有受害人指，即使提供手機的即時定位，警方仍未能迅速行動。