英國軍情五處警告議員 中國國安於 LinkedIn 偽裝獵頭人員 利誘換取英政界內部情報｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國軍情五處（MI5）早前向國會議員發出警告，指有兩名中國國安部（MSS）人員偽裝為獵頭人員，在 LinkedIn 接觸英國不同政界人士，誘使他們利用其身份撰寫地緣政治報告，以獲得英國政商界的「內部資訊」。安全事務大臣翟偉紳（Dan Jarvis）在國會表示，英國政府絕不容忍任何「秘密且蓄意」干涉英國主權事務的行為。中國駐英國大使館發言人就回應，英方說法純屬無中生有、任意捏造、惡意誹謗，對此予以強烈譴責，並已向英方提出嚴正交涉，「我們奉勸英方立即停止這種自編自導、自抬身價、賊喊捉賊的鬼把戲，不要在破壞中英關係的錯誤道路上越走越遠。」

分別報稱來自北京及香港

在 MI5 警告中被點名的兩人，在 LinkedIn 的名稱分別為邱璐（Amanda Qiu）和 Shirly Shen，兩人分別報稱 BP-YR Executive Search 行政總裁，以及是「者印文化創意有限公司」（InternshipUnion Company Limited）的創辦人，其中邱璐在 LinkedIn 報稱身處北京，至於 Shirly Shen 就身處香港。

保守黨議員助理曾收其中一人工作邀約

保守黨議員 Neil O'Brien 的研究員 Simon Whelband 向《BBC》表示，他在收到警告後搜尋自己的 LinkedIn 帳戶，發現 Shirly Shen 在 3 個月前曾經發訊息給他；Shirly 在訊息中表達有一份潛在的工作邀約，但是訊息的英語行文遜色。Whelband 已經報告給下議院，並指事件令人深感擔憂。Whelband 又說，他在議會工作了大約十年，而其上司 O'Brien 亦是一名公開批評中國的國會議員，他對事件發生並不意外，又指如果信件行文更佳，資歷尚淺的議員助理有可能信而為真，就此被對方蒙蔽。

廣告 廣告

Shirly Shen 報稱現身處香港。

邱璐報稱來自北京。

MI5：利誘方式包括免費到中國旅遊

根據 MI5 的警告，邱璐和 Shirly Shen 的帳戶都被 MSS 用作大規模行動，並指中國政府人員正不遺餘力地試圖干擾英國議會的程序和行動。人員的目標包括在議會工作的人士、經濟學家、智庫員工、地緣政治顧問以及與政府合作的人員，包括上下議院議員；他們除了會提供工作機會外，亦會向目標提供前往中國的全額旅行資助，以及以現金或加密貨幣支付資訊費用。

英國稍後推法案打擊秘密資助政黨行為

翟偉紳在英國時間周二（18 日）在下議院表示，情報機構警告中國正試圖招募和培養能夠接觸到議會和英國政府敏感資訊的人員，活動涉及外國勢力為自身利益而秘密且蓄意地干涉英國主權事務，政府絕不容忍；英國稍後就會推出新選舉法案，打擊秘密資助政黨的行為，同時賦予選舉委員會更大的執法權力，強調會採取「一切必要措施」來防範間諜行為。

17 億港元升級政府加密技術

翟偉紳同時宣布，政府會投資 1.7 億英鎊（17 億港元），用於升級官方機構的通訊加密技術，並已經在所有官方敏感機構移除中國製造的監控裝置。翟偉紳說，儘管中國仍然是英國第三大貿易夥伴，但英國仍將「在必要時」使用制裁措施，打擊網絡攻擊英國的中國公司。

翟偉紳強調政府絕不容忍中國的間諜行為。 (資料圖片，Photo by PA Images via Getty Images)

MI5 上月曾提醒議員小心頻繁私人會面請求

在上月中，MI5 亦曾經罕有向國會議員發出公開警示，指他們正受到來自中國、俄羅斯和伊朗的間諜攻擊，提醒他們小心，包括「留意異常社交互動」，包括頻繁的私人會面請求，以及「過度奉承」的行為。

至於在 2022 年 1 月，MI5 就曾經公開點名律師李貞駒（Christine Lee）代表中國共產黨在英國進行政治干預。警示當時由下議院議長轉發給議員，指 MI5 發現李貞駒有份收集來自香港和中國的捐獻資金，並支持一些在任及有志成為議員的人士，嘗試間接發揮中國在英的影響力。《BBC》其後報道，工黨議員 Barry Gardiner 曾經獲得李貞駒 50 萬英鎊的捐款，而李貞駒的兒子亦在 Gardiner 的辦公室工作。李貞駒隨後起訴 MI5，但最終敗訴。