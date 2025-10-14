英國軍情五處警告議員 正受中俄伊朗間諜攻擊 提防「過度奉承」、捐款影響決策｜Yahoo

MI5（資料圖片，Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】英國軍情五處（MI5）罕有向國會議員發出公開警示，指他們正受到來自中國、俄羅斯和伊朗的間諜攻擊，提醒他們小心，包括「留意異常社交互動」，包括頻繁的私人會面請求，以及「過度奉承」的行為。

MI5 在警示指，間諜會試圖以勒索或釣魚攻擊獲取資訊，或者透過長期建立深厚關係、或捐贈來影響決策，提醒政治人物及團隊人員警惕。

MI5 處長麥卡倫（Ken McCallum）表示，當外國勢力竊取關鍵英國資訊或操縱國家的民主進程，不僅會短期內損害他們的安全，更會侵蝕主權根基。麥卡倫呼籲議員要立即採取行動，「保護自己，也保護我們的民主。」

李貞駒曾被指代中共政治干預

MI5 過往亦曾經在 2022 年 1 月發出類似警示，公開點名律師李貞駒（Christine Lee）代表中國共產黨在英國進行政治干預。警示當時由下議院議長轉發給議員，指 MI5 發現李貞駒有份收集來自香港和中國的捐獻資金，並支持一些在任及有志成為議員的人士，嘗試間接發揮中國在英的影響力。

廣告 廣告

《BBC》其後報道，工黨議員 Barry Gardiner 曾經獲得李貞駒 50 萬英鎊的捐款，而李貞駒的兒子亦在 Gardiner 的辦公室工作。李貞駒隨後起訴 MI5，但最終敗訴。

保安大臣稱法例過時而無法檢控「中國間諜案」

另外，英國國會繼續辯論「中國間諜案」。保安大臣翟偉紳（Dan Jarvis）再次重申，指責政府隱瞞證據、撤回證人或限制證人提出特定證據的說法都屬於不實。翟偉紳解釋，副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）曾在 2023 年 12 月、今年 2 月和 7 月提供 3 份證人供詞以支持該案，當局已經竭盡全力提供證據，但皇家檢控署（CPS）決定撤銷指控，是因為「受到過時法律的限制，該法律在保守黨政府未更新的情況下，未能應對不斷變化的國家威脅」，意指上屆政府都沒有認定中國為敵人，因此無法進一步檢控。

翟偉紳並繼續為國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）辯護，指對方沒有參與任何證據的實質性決策，也沒有決定任何證據內容，並否認傳媒報道指他曾經在九月於白廳的會議上，曾表示政府在證詞中不能將中國稱為敵人。

翟偉紳說，政府充分認識到中國對英國國家安全構成多方面威脅，「但我們也要意識到，中國同時也給我們帶來機遇」，如果採取對立的態度，「忽視中國或拒絕與中國合作，那將削弱我們的國家安全。」

保安大臣翟偉紳稱由於法例過時，才無法檢控「中國間諜案」。 (Photo by PA Images via Getty Images)

保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）就回應，政府的解釋不能成立，並指責工黨政府似乎「蓄意讓案件崩潰，意在討好中國政權」。她並指出，保守黨在執政期間多次將中國描述為威脅，又暗示柯林斯與中國關係密切，可能涉及今次事態的發展。

下議院長：鬧劇責任首相承擔

下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）就回應，對於議會未能充分對抗外國間諜活動，而感到憤怒和失望；自由民主黨則呼籲公開柯林斯與 CPS 之間的通訊內容，並表示「這場鬧劇的責任最終由首相來承擔」。

【報道】

Reuters / The Guardian