英國酒吧改名「The George Orwell」抗議數碼身份證 借《一九八四》諷刺極權監控︱Yahoo

酒吧改名為「The George Orwell」(Photo by Paul ELLIS / AFP)

【Yahoo新聞報道】英國沃拉西（Wallasey）一間名為「The James Atherton」的酒吧，因抗議政府推行全民數碼身份證，宣布改名為「The George Orwell」。新名字取自著名小說家喬治．奧威爾（George Orwell）的代表作《一九八四》，書中描繪一個極權國家「Big Brother is Watching You」的場景，呼應外界對數碼身份證計劃的憂慮。

綜合外媒報道，負責這次改名的戴維斯（Daniel Davies）接受訪問時解釋，酒吧改名的目的，是希望透過具象徵性的方式，鼓勵大眾思考和討論公民自由，「我們都能想到一些政權和制度，在不適當的人手中，會變得非常奧威爾式。我們要喚醒人們，不希望未來每個生活部分都被監控和控制。那不是自由，那是奧威爾式社會。」

「改名後不受報復已是言論自由的體現」

戴維斯又強調，雖然他批評政策，但能夠在英國以「The George Orwell」命名而不受報復，本身就是言論自由的體現。他更半開玩笑地說「在某些國家，如果我這樣做，可能早已神秘地從窗戶掉下去了。」

這間酒吧並非首次因政治爭議而成為焦點。早在 2021 年，它曾因重新命名以嘲諷保守黨政府的新冠疫情封鎖措施，而登上國際新聞版面。

憂黑客更易盜用市民身份

今次的改名亦與政治氛圍密切相關。事件發生時，工黨大會正於利物浦舉行，而首相施紀賢在會前宣布推行數碼身份證計劃，強調措施能「加強邊境安全」。然而批評者認為，此舉侵犯公民自由，且無助於處理非法居留問題。

戴維斯特別擔憂數碼身份證背後的資訊科技系統可能存在安全隱患，他指出黑客入侵的風險會令公眾更容易成為身份盜用的受害者，認為這將帶來新的威脅，而非保障。