英國醫學界警告電子產品嚴重損害兒童身心 促規管社交媒體及螢幕時間 兒童組織憂禁令有反效果︱Yahoo

【Yahoo健康】英國醫生及醫療專家警告，科技產品及電子裝置對兒童和青少年的健康危害證據正在增加，當中包括過度使用屏幕，以及接觸有害網上內容帶來的身心影響。

綜合外媒報道，英國 Academy of Medical Royal Colleges（AoMRC）表示，已有證據顯示過度使用螢幕及接觸有害網絡內容，會損害兒童及青少年的身心健康，相關研究預計在三個月內完成。

該學院主席 Jeanette Dickson 認為，社會正目睹一場公共衛生危機的開端，隨處可見兒童與成年人注視螢幕，形容部分兒童顯然被困於數位泡沫之中。

英國計劃限制 16 歲以下人士使用社交媒體

當地政府研究發現，螢幕使用時間與五歲以下幼兒語言發展遲緩有關，並準備諮詢公眾，計劃限制 16 歲以下人士使用社交媒體。相關方案包括全面禁止、限制使用時間或加強演算法控制。

雖然政府有意規管，但部分兒童及網絡安全組織認為全面禁令並非良策。由 43 個兒童保護慈善機構及網絡安全團體發表的聯合聲明指出，全面禁令無法有效改善兒童安全，更可能產生意外後果，令兒童面臨更大風險。

全國防止虐待兒童學會（NSPCC）行政總裁 Chris Sherwood 表示，互聯網對無數兒童而言是社群、身份認同及重要支援，認為全面禁令會令這些空間瞬間消失，並可能將青少年推向更黑暗、缺乏監管的網絡角落。他敦促政府及監管機構要求科技公司為相關產品設計、演算法及危險內容負起責任。