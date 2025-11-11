英國防騙組織Cifas 與趨勢科技攜手打擊身份與網絡詐騙

合作推出「JustMe」消費者身份驗證防護應用程式、主動對抗網絡詐騙威脅

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月11日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科（東京證券交易所股票代碼：4704 ）與英國首屈一指的防詐組織 Cifas 宣布建立合作夥伴關係，攜手推出一款保護個人免於身份與網絡詐騙的首款App 「JustMe」。



根據統計，欺詐案件約佔英格蘭與威爾斯所有罪行數量的 44%，每年對英國經濟造成約 2,190 億英鎊損失。而僅網絡詐騙部分，英國消費者今年估計已損失 100 億英鎊。Cifas 國家資料（Cifas National Database）是英國最大、最多樣性的欺詐風險資料源，可讓各機構即時共享與存取資料，根據Cifas 資料顯示，身份詐騙是最常被報告的欺詐類型（佔 59%），並持續對英國消費者構成重大威脅。



JustMe結合即時身份驗證與詐騙防護功能，可讓英國消費者能更有效掌控個人資料的使用方式，並清楚辨識哪些網絡上的資訊值得信任。用戶在任何以其名義提出的申請（如信用卡、貸款等）時，將能即時接獲通知並確認是否真實。同時，若他們遭詐騙份子鎖定，將會收到預警通知，以即時防範；當收到可疑訊息（如短訊、電郵、社交貼文等）時也可上傳內容進行驗證，以判斷是否為詐騙。



Cifas 執行長 Mike Haley 表示：「Cifas 與趨勢科技的合作將帶來變革性的影響。我們的共同目標是為數百萬人提供自我防騙工具。透過結合雙方的專業優勢，我們期望推出一項領先市場的方案，樹立防騙新標準。這對我們來說，是加強防範身份詐騙能力與保護個人及組織安全的重要里程碑。」



趨勢科技消費性事業群營運長郭登翔表示：「我們很榮幸能與 Cifas 攜手合作，積極對抗身份詐騙與網絡詐騙。他們是一個獨特的組織，並有龐大的會員影響力，能有效阻止網絡罪犯持續對消費者造成傷害。而這次共同攜手推出的JustMe ，是一個簡單卻強大的方案，希望能賦予消費者主動反擊詐騙的能力。」



對於 Cifas 的會員而言，這是一個可以主動對應日漸難以偵測且持續危害消費者的現代數碼威脅的難得機會。更多相關訊息請參考： http://www.just-me.uk。



關於 Cifas

Cifas 是英國首屈一指的非牟利防騙服務機構，擁有近 800 個會員，涵蓋銀行、零售、保險及電信等主要經濟領域。Cifas 透過公私部門及第三方單位之間的資料與情報共享，協助企業與個人防範詐騙。

除了提供協助企業每年防止超過 21 億英鎊詐騙損失的產品與服務外，Cifas 亦透過其 Cifas 欺詐與資訊保安學院（Fraud and Cyber Academy） 及 數碼學習計劃（Digital Learning Programme），提供專業的防騙教育與訓練。



關於趨勢科技

趨勢科技為網絡資訊保安方案全球領導廠商，致力建立一個讓人們、政府與企業安全交換資訊的世界。趨勢科技運用其深厚的安全專業知識與人工智能技術，保護全球超過 50 萬家企業及數百萬名個人用戶，涵蓋雲端、網絡、用戶端與各類裝置。核心產品 Trend Vision One™ 是唯一由人工智能驅動的企業級網絡保安平台，能夠集中網絡風險曝險管理與保安運作，並在駐場、混合雲及多重雲環境中提供多層次防護。趨勢科技所提供的卓越威脅情報，讓不同機構能夠主動防禦每日數以億計的網絡威脅。主動防護，由此啟廸。TrendMicro.com



