英國電子煙民首度超越傳統煙民 約 540 萬人使用電子煙 女性用家比例持續上升︱Yahoo

英國吸食電子煙的人數首次超越傳統煙民。

【Yahoo新聞報道】英國國家統計局最新數據顯示，英國吸食電子煙的人數首次超越傳統煙民，標誌着英國吸煙習慣出現歷史性轉變。全國約有 540 萬名成年人每日或偶爾使用電子煙，而吸傳統香煙的人約為 490 萬。統計又顯示，電子煙使用以 25 至 49 歲年齡層最為普遍，女性用家比例持續上升，反映電子煙在年輕及中壯年族群中已成為主要的尼古丁攝取方式。

綜合外媒報道，電子煙的使用最普遍於 25 至 49 歲群組，女性用家比例亦持續上升。過去十年間，吸食傳統煙草的比例持續下降，主要因吸煙對健康的危害廣為人知，不少人選擇戒掉傳統香煙；相反，被視為相對風險較低的電子煙使用則不斷上升，尤其在年輕人之間更為普遍。

根據英國國民保健服務（NHS）資料，電子煙的健康風險僅為傳統香煙的一小部分。香煙燃燒時會釋出數以千計的化學物質，其中不少有毒並可致癌。雖然改用電子煙能減低相關風險，但其長遠健康影響仍未明確。專家強調，電子煙並非完全無害，兒童及非吸煙者不應使用。

吸煙每年在英國造成約 7 萬人死亡。

英國反吸煙組織「行動反吸煙與健康」（Action on Smoking and Health，簡稱 ASH）表示，吸食傳統香煙人數下降是公共健康的好消息，但仍有不少吸煙者陷於尼古丁成癮的惡性循環中。該組織指出，吸煙每年在英國造成約 7 萬人死亡，是主要可預防的死因，並呼籲政府加強支援吸煙率仍高的社區。

統計局的「意見與生活方式調查」顯示，目前約 10% 的成年人每日或偶爾使用電子煙，略高於 9.1% 的傳統香煙吸食者比例。而戒掉傳統香煙的人數亦上升至 74.2%，較去年 70.3% 明顯增加。換言之，現時約四分之三曾吸煙者已戒掉傳統香煙。不過，部分戒煙者可能轉為使用電子煙。

09年後出生或終身不可買煙

上世紀七十年代，英國吸煙人口接近一半，而當時戒煙者不足三成。此後，多項公共政策相繼推出，包括 2006 年起禁止在封閉公共場所及工作場所吸煙、2015 年起禁止車內與兒童同乘時吸煙，以及 2017 年實施無品牌包裝政策。

目前正審議的《煙草與電子煙法案》（Tobacco and Vapes Bill）將進一步收緊相關規例。法案規定，2009 年 1 月 1 日或之後出生的人將終身不得合法購買傳統煙草產品。同時，政府計劃加強規管電子煙的銷售、包裝及展示方式，以防吸引兒童使用。

英國已禁止商戶出售或供應即棄式電子煙。 (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

每日使用電子煙的比例上升至 6.7%

自 6 月起，英國已禁止商戶出售或供應即棄式電子煙，目的是減少環境污染及青少年吸電子煙的情況。政府亦正準備禁止向 18 歲以下人士出售含尼古丁的袋裝產品。英國衛生及社會護理部發言人表示，相關法案將訂立尼古丁含量、口味及包裝的規範，以保障青少年安全。

統計數據顯示，英國 16 歲及以上人口中，每日使用電子煙的比例由去年的 5.9% 上升至 6.7%，另有 3.3% 偶爾使用。整體使用電子煙的人數由去年的 510 萬增加至 540 萬。當中，16 至 24 歲群組的使用比例最高，為 13%，雖然較去年的 15.8% 略有下降。

ASH 行政總裁哈澤爾‧芝士曼（Hazel Cheeseman）指出，電子煙確實幫助部分吸煙者戒掉傳統香煙，但仍需關注非吸煙者及青少年開始使用電子煙的現象。