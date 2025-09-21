英國音響傳奇Cambridge Audio與潮流軍工美學Maharishi跨界聯名

英國著名音響品牌Cambridge Audio與環保軍工風服飾品牌Maharishi的首次聯名合作，合作將英倫精密工藝、創新設計美學與音樂熱誠三者完美結合，為音響與時尚領域帶來前所未有的革新體驗 。









兩大英倫品牌的強強聯手

聯乘系列巧妙結合了Maharishi扎根英國的設計基因與Cambridge Audio超過半世紀的音響科技精髓 。品牌重新演繹兩款經典產品：Melomania A100真無線耳機及Alva ST黑膠唱盤，致力將音樂的純粹力量帶入現代潮流領域 。兩款產品均以親民價格、頂級性能及卓越多功能性著稱，為用戶呈現兩種截然不同但同樣精彩的聆聽體驗 。

Alva ST黑膠唱盤專為現代家居生活精心設計，配備先進的Bluetooth aptX HD無線傳輸技術、專業唱放模組、可更換針桿唱臂及高效抗震皮帶驅動底盤 。這些技術配置確保能完美還原黑膠唱片特有的溫暖厚實聲底，同時營造立體通透的音場效果，讓用戶在家中也能享受頂級音響體驗 。









Melomania A100真無線耳機以輕巧機身設計支援LDAC及aptX無損解碼技術，搭載專業AB類放大技術 。產品提供長達39小時的超長續航能力、智能自適應降噪功能及超低延遲表現 。更值得注意的是，耳機經過倫敦Melomania專業音響室精心調聲，專為通勤族群打造「出街靚聲」的完美聆聽體驗 。









兩款聯名產品注入了Maharishi標誌性的視覺設計語言，採用經典軍綠色調混搭高光感元素的配色方案 。設計靈感源自品牌獨特的和平主義演繹軍事迷彩美學，將功能性與時尚感完美結合 。項目邀請傳奇樂隊Soul II Soul主腦Jazzie B與Maharishi創辦人Hardy Blechman共同參與演繹，向兩人對英國音樂及街頭文化的深遠影響致敬 。









Cambridge Audio Maharishi Melomania A100耳機即日起在cambridgeaudio.com官網及授權零售商正式發售，售價為$1,380，全球限量1,000對 。Alva ST唱盤將於2025年下旬正式上市，售價為£649（約$6,480）。







