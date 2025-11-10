英國首相支持「強大、獨立的」BBC

HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
特朗普關稅被推翻會發生什麼事？花旗：通脹降、小型股升、「這兩國」貨幣升
一場圍繞美國總統特朗普關稅權力的法律角力，正悄悄撬動全球市場神經，花旗出具最新研究報告指出，市場對特朗普政府動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的勝訴預期已大幅降溫，最高法院初步聽證會釋放不利信號後，最新預測數據顯示特朗普政府勝率已從 40% 驟降至 27%。鉅亨網 ・ 13 小時前
荷蘭政府認栽？擬撤安世干預令換陸晶片恢復供應 全球車廠鬆一大口氣
荷蘭政府近日因強奪中資企業安世半導體控制權引發全球汽車供應鏈震盪，如今恐因中方可能恢復關鍵晶片出口而暫緩相關措施。 《彭博資訊》等外媒引述知情人士消息最新報導指出，若中國同意恢復出口關鍵晶片，荷蘭擬擱置先前授予其干預安世重大決策的部長令，最快有望在本星期內撤銷，前提是晶片供應恢鉅亨網 ・ 1 天前
人人有錢分？｜特朗普稱人人派2000美元關稅紅利 貝森特：沒跟我討論 預計是減稅而非派現金
美國最高法院正檢視美國總統特朗普按《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施關稅的合法性之際，特朗普在社交平台表...BossMind ・ 12 小時前
立法會選舉︱江旻憓參選旅遊界 發文公布候選人編號 一度將界別寫成「選舉委員會界別」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉將於 12 月 7 日舉行，候選人資格審查委員會今日確認所有 161 名參選人均符合「擁護《基本法》」及「效忠香港特區」的法定要求。奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名競逐旅遊界議席，成功獲確認提名有效。不過，她其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後便被刪除，再重新發布更正版。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
據報美民主黨擬同意撥款協議 聯邦政府停擺或接近尾聲
美國聯邦政府停擺接近結束，外媒報道，美國參議院預計將通過一項協議，並且已獲得足夠多的民主黨參議員支持，並且超過60票的最低門檻。如果獲得通過，該協議還需經眾議院批准。AASTOCKS ・ 15 小時前
美國參議院通過撥款法案 政府有望結束停擺
美國參議院以60票贊成、40票反對獲得通過一項撥款法案，使美國政府距離結束歷史上持續時間最長的停擺更近一步。AASTOCKS ・ 10 小時前
內地停出口管制 鎵鍺等恢復輸美
中美關係有回暖跡象，國家商務部發公告宣布，即日起暫停實施對美國兩用物項出口管制的部分措施，恢復容許鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項出口到美國，但仍然禁止對美國軍事用戶或作軍事用途出口，措施為期約一年，直至明年11月27日。商務部去年12月發布加強相關兩用物項對美國的出口管制，以維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務。信報財經新聞 ・ 19 小時前
立法會選舉2025｜林定國：各界投入程度關係中央對港看法 楊何蓓茵：公務員可短暫離崗投票｜Yahoo
立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日，政府官員近期不斷呼籲社會各界支持選舉，鼓勵投票。律政司司長林定國表示，立法會選舉的結果，直接關係到香港的治理素質，社會各界對選舉的支持與投入程度，「也關係到中央對香港的看法」。他認為，要確保「一國兩制」行穩致遠，「很重要的一點是讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
白宮經濟顧問警告：政府再不開門 美第四季GDP恐轉負
白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在周日 (9 日) 播出訪問中表示，如果聯邦政府持續停擺下去，美國第 4 季經濟成長率可能由正轉負。鉅亨網 ・ 14 小時前
荷蘭稱中方同意恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品
荷蘭首相施霍夫接受《彭博》訪問時表示,中方已經同意,恢復讓內地安世半導體工廠交付晶片產品。歐盟貿易專員謝夫喬維奇在社交平台表示,歡迎中國決定對符合條件的相關晶片出口予以豁免。他又說,與中國和荷蘭當局的密切外交接觸仍然繼續。在北京,商務部昨日回應有關安世半導體的提問時表示,中方已經同意荷蘭經濟部派員來華磋商,又說荷蘭應採取實際行動,從源頭恢復全球半導體供應鏈穩定。 (BC)infocast ・ 1 天前
金價續漲 美國經濟疲軟跡象強化降息預期
8%，鉑和鈀價格也上漲。「當政府停擺風險消退後，投資者往往會重新關注聯儲會的政策前景，」華僑銀行的投資策略師Vasu Menon表示。「如果結束停擺意味著政府可以發布被延遲的經濟數據，如果數據顯示經濟成長放緩，那麼聯儲會就有了更早放鬆政策的空間。」原文標題Gold Advances With Weakening US Economy Boosting Rate-Cut BetsMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 8 小時前
國際｜美國政府有望結束停擺 參議院通過推進臨時撥款法案
美國聯邦政府停擺第四十日，國會參議院當地星期日晚在部分民主黨人支持下，以60票贊成、40票反對，同意推進旨在結束政府停擺的臨時撥款法案，法案將會為政府提供資金運作至明年1月底，但仍要獲眾議院通過，並由總統特朗普簽署才會生效，預計整個流程可能需時幾日。Fortune Insight ・ 11 小時前
印尼追封已故獨裁者蘇哈托為國家英雄
（法新社雅加達10日電） 印尼政府今天在典禮上宣布，將已故前總統蘇哈托列入「國家英雄」名單。現任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）——蘇哈托的前女婿——主持了今天舉行的「國家英雄日」頒授典禮。法新社 ・ 8 小時前
美財長貝森特：「2,000美元關稅分紅」或透過減稅進行
美國總統特朗普提出非富裕美國人可最少獲每人2,000美元關稅「分紅」。美國財長貝森特接受《美國廣播公司》訪問時回應有關問題，指出「分紅」或透過國會早前通過經濟政策法案的減稅實現。 他稱沒有與特朗普討論過有關問題，但「2,000美元分紅」可有不同模式，或直接減稅，如不對小費、加班補薪及社會救助課稅，對汽車貸款提供免稅額等。他稱美國未來數年將從關稅收取萬億計美元，但關稅實際目的是再平衡貿易及使其更公平。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
高市早苗削弱財政整頓承諾以刺激經濟 不排除降低消費稅
日本首相高市早苗暗示將削弱過往日本政府對財政整頓的承諾，表示將制定一項持續數年的新財政目標，讓政府開支有更大的靈活性，同時更不排除未來降低消費稅的可能性。 她表示，政府將確保市場對日本財政可持續性的信心仍然維持，不過除非政府促進投資，否則經濟就不會增長。 根據《路透》報道，日本政府在經濟刺激方案草案中，將敦促日本央行與政府合作，共同刺激需求，強調貨幣政策的方針必須能夠實現強勁的經濟增長及物價穩定。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前
巴斯宣誓就職玻利維亞總統 聚焦經濟困境及對美外交關係
（法新社拉巴斯8日電） 親商保守派的巴斯（Rodrigo Paz）今天宣誓就任玻利維亞總統，結束該國近20年的社會主義統治，並接手嚴峻的經濟困境。58歲的巴斯贏得上個月的總統決選，今天在就職演說中強調，玻利維亞如今將有所變革、對世界開放。法新社 ・ 1 天前
烏克蘭針對多名俄羅斯政府官員及機構採取制裁措施
烏克蘭總統澤連斯基簽署新的制裁決定，針對多名俄羅斯政府官員及機構採取制裁措施。烏克蘭呼籲國際社會擴大對俄羅斯的壓力，制裁所有資助戰爭及傳播虛假資訊的個人和機構。央視新聞報道，烏方指本輪烏克蘭制裁名單包括參與掠奪被佔烏克蘭地區的俄羅斯政府成員、俄羅斯軍事情報部門人員等。烏方亦計劃對俄羅斯境內從事戰爭宣傳及為侵略辯護的出版機構，採取進一步措施。較早時，俄羅斯外長拉夫羅夫接受通訊社訪問時表示，美國在試圖說服澤連斯基不要妨礙解決烏克蘭問題時，似乎遇到困難。拉夫羅夫強調，莫斯科並未放棄原則立場，即是俄羅斯的領土完整，以及克里米亞、頓巴斯與俄羅斯新居民的選擇，是不容置疑。(BC)infocast ・ 17 小時前
愛爾蘭足總通過表決 籲歐洲足總禁止以色列參賽
（法新社都柏林8日電） 為著巴勒斯坦問題，愛爾蘭足球總會（FAI）今天通過一項表決，將向歐洲足球總會（UEFA）提交正式動議，禁止以色列參加歐洲俱樂部與國際賽事。愛爾蘭足總在聲明中表示，他們將向「歐足總執行委員會提交正式動議，要求立即暫停以色列足總（IFA）參加歐足總各項賽事的資格」。法新社 ・ 1 天前
美國政府停擺有望終結 樂觀情緒推動全球股市上漲
全球股市周一 (10 日) 普遍上漲，主要由於市場對美國史上最長的政府停擺即將結束抱持樂觀態度。美國參議院在周日朝著重啟聯邦政府的投票邁進，晚間通過了一項協議的第一階段，使自 10 月 1 日開始的聯邦政府停擺有望逐步結束。鉅亨網 ・ 10 小時前
菲股再創三年低 披索逼近歷史低 分析指基建貪污醜聞損害經濟基礎
菲律賓披索今日(10日)盤中跌見59.06兌一美元，逼近歷史低，最新報58.966兌一美元。菲股收跌1%，報5,702點，再創2022年10月以來逾三年低。《日經亞洲》報道指，披索疲軟不僅源自美元走強等常見宏觀經濟壓力，更存在本土性脆弱因素：大規模基礎建設腐敗醜聞已造成足夠經濟損害，迫使菲律賓央行維持寬鬆貨幣週期。 披索下跌反映市場參與者對菲律賓穩定性的信任動搖。這標誌著該國經濟的急劇逆轉，僅在數年前，憑藉海外傭工持續匯回的款項作為緩衝，該經濟體仍能抵禦全球衝擊展現韌性。上週五(7日)官方數據顯示，菲律賓第三季經濟僅增長4%，低於第二季的5.5%和市場預期的5.2%，創疫情以來最低擴張速度。 近期總統小馬可斯反腐調查揭露的系統性腐敗指控，正在侵蝕匯款構建的經濟基礎。報道指，焦點不在醜聞細節本身，而在其可量化的經濟損害與對投資情緒的寒蟬效應。經濟學家指出醜聞削弱菲律賓增長潛力。有分析師指出，若公款能用於生產性用途而非被侵吞，近年經濟增長本可接近6%。 菲律賓財長Ralph Recto於10月14日預算審議時向參議員表示，腐敗亂局正拖慢國家稅收努力，阻礙國內經濟擴張。 永明金融投資管理與信AASTOCKS ・ 8 小時前