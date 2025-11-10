英國首相支持「強大、獨立的」BBC

（法新社倫敦10日電） 英國廣播公司（BBC）因爆發將美國總統川普（Donald Trump）演說片段移花接木的事件，導致總裁與新聞部主管請辭。英國首相施凱爾今天透過發言人表示，他支持一個「強大、獨立的BBC」。

施凱爾（Keir Starmer）的發言人告訴媒體記者：「在這個充斥假消息的時代，英國應該要有強大且公正的新聞服務，這樣的論述比以往任何時候都更有力。」

這名發言人還說，為了維護媒體公信力，能夠「迅速」更正錯誤是相當重要的。