英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo

左起梁家傑、曾鈺成、李國寶、夏佳理、梁繼昌、陳方安生、曾蔭權和劉慧卿（圖片：劉慧卿FB）

【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。

英國駐港總領事館舉辦英王壽辰午宴（圖：卿慧卿 FB）

午宴上雲集政經名人，前民主黨主席劉慧卿發布的一張合照上，可見早前被港澳辦轉載文章批評、85歲的前政務司司長陳方安生，81歲前特首曾蔭權、86歲前行會成員夏佳理、東亞銀行執行主席李國寶，及78歲民建聯創黨主席曾鈺成、67歲前公民黨主席梁家傑、63歲前立法會會計界議員梁繼昌。

從照片可見，合照眾人笑容滿面，劉慧卿在帖文中指，很高興見到多個老朋友，「見應該見的人」；梁繼昌發文亦指，很高興碰到很多久未露面的前輩和朋友。

英王查理斯三世生日在 11 月 14 日，當地的官方慶祝活動則在六月已進行。英國駐香港總領事館的英王壽辰派對由領事戴偉紳（Brian Davidson）邀請。政府代表方面，前年是財政司司長陳茂波，去年為財政司副司長黃偉綸，今年則由政務司副司長卓永興作代表。去年外交部駐港公署特派員崔建春也有現身。

劉慧卿與英國駐港總領事Brian Davidson（圖：劉慧卿 FB）

政務司副司長卓永興（圖：梁繼昌 FB）