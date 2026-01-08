Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

倫敦博物館比卡超｜Pokémon聯乘英國倫敦自然史博物館推出特典卡牌 附入手方法

寶可夢粉絲請注意！為慶祝Pokémon三十週年，寶可夢公司早前宣佈與倫敦自然史博物館展開夢幻聯動。由2026年1月26日起，館內將開設限定快閃店，而最新消息更指將會推出話題度極高的英國限定「博物館比卡超」特典卡牌，預計將掀起全球收藏家瘋搶，即看入手方法！

1月26日開幕！首次與英國博物館合作

是次合作將倫敦自然史博物館內的 Cranbourne Boutique 徹底改造成英國獨家的限定快閃店。館方表示，倫敦自然史博物館與Pokémon同樣專注於生物多樣性，希望透過寶可夢世界的「進化」機制，與館內的恐龍及現代物種演化歷程互相呼應，藉此喚起民眾對自然環境的好奇。

店內將推出一系列獨家聯乘商品，包括服飾、文具、配件、藝術印刷品，以及設計靈感源自博物館建築與素描的全新獨家絨毛公仔。所有商品收入將撥歸支持博物館的科研工作，讓粉絲在掃貨之餘也能為保育出一分力。

比卡超與其他伙伴明年將於倫敦自然史博物館Cranbourne Boutique內的Pokémon快閃店出沒（圖片來源：倫敦自然史博物館）

獨家限定商品包含博物館與Pokémon元素（圖片來源：倫敦自然史博物館）

博物館比卡超卡牌 勢掀收藏熱潮

最令玩家瘋狂的，莫過於官方確認推出「Pikachu at the Museum」的博物館比卡超限定特典卡牌。回顧過去，Pokémon亦曾與梵谷博物館等藝術殿堂合作，每次推出的限定卡牌均在全球引發排隊潮。

今次推出的卡牌由「梵谷皮卡丘」同一位繪師操刀，藝術價值毋庸置疑，不過值得留意的是，「Pikachu at the Museum」已確認為加大版（Jumbo Card），且屬於半圖設計。雖然這讓卡牌更具紀念意義，但對於追求標準對戰尺寸的收藏家而言，吸引力或許略遜於當年的梵谷版本，市場潛力仍有待觀察。

今次推出的卡牌由「梵谷皮卡丘」同一位繪師操刀，並為加大版（Jumbo Card）。（圖片來源：倫敦自然史博物館）

回顧過去，Pokémon亦曾與梵谷博物館等藝術殿堂合作，每次推出的限定卡牌均在全球引發排隊潮。（圖片來源：Van Gogh Museum）

限定卡牌的兩種入手方法

目前官方公佈了兩種取得「Pikachu at the Museum」特典卡的方式。第一種是親身前往倫敦自然史博物館內的快閃店，消費滿額即可獲贈一張。雖然進入博物館本身免費，但參觀快閃店區域需事先預約免費門票。遺憾的是，目前快閃店的預約門票已全數售罄，若未能預先搶票，現場入手的難度極高。

對於海外玩家或未能進場的人士，第二種方式則較為可行。自2026年1月30日起，於英國指定的零售商進行消費滿額贈送（GWP）。雖然官方尚未公佈參與活動的店家名單，但預計屆時將會引發另一波搶購熱。

目前快閃店的預約門票已全數售罄，若未能預先搶票，現場入手的難度極高。（圖片來源：倫敦自然史博物館）

Pokémon × 倫敦自然歷史博物館快閃店

地點：Cranbourne Boutique

日期：2026年1月26日至3月22日

倫敦自然歷史博物館

地址：Cromwell Road, London SW7 5BD（地圖按此）

交通：倫敦地鐵Piccadilly、District及Circle線South Kensington站，步行約5分鐘。

