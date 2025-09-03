防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品
食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（九月三日）宣布，因應英國環境、食物及鄉村事務部通報，指英國德文郡Teignbridge區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。
中心發言人說，根據政府統計處的資料，本港今年首六個月從英國進口約390公噸冰鮮和冷藏禽肉及約83萬隻禽蛋。發言人說：「中心已就事件聯絡英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。」
