英國、歐盟籲釋放黎智英 華外交部：不得干預香港司法(陳雪沂報道)

【Now新聞台】英國、歐盟等相繼呼籲應無條件釋放黎智英。在北京，外交部批評黎智英行為嚴重衝擊「一國兩制」的原則底線，理應受到法律嚴懲，呼籲有關國家尊重中國主權和香港法治，不得以任何形式干預香港司法。

在北京，外交部記者會上，有記者問到英國首相施紀賢訪華期間提及黎智英案，中方對量刑有何評論。發言人林劍指出，黎智英是中國公民、是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，行為嚴重衝擊「一國兩制」的原則底線、嚴重危害國家安全、嚴重損害香港的繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律的嚴懲，而香港是法治社會特區，司法機關依法履職，盡責捍衛國家安全，合情、合理、合法。

外交部發言人林劍：「中央政府堅定支持特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為。有關司法案件純屬香港特區內部事務，我們敦促有關國家尊重中國主權、尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法、干涉中國內政。」

多國都對判決表達關注，英國外交部在社交平台X發布外相顧綺慧的聲明，指20年刑期對78歲的黎智英來說形同終身監禁，非常關注他的健康情況，再次呼籲港府基於人道主義釋放黎智英，讓他與家人團聚；針對判刑結果，英方會迅速就案件展開進一步交涉，但聲明中未有提及具體行動。

歐盟對外行動署亦發表聲明，指歐盟對黎智英獲刑20年表示遺憾，重申基於黎智英的年齡和身體狀況，應立即無條件釋放他。

