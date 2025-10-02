中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
英國旅遊｜Pokémon快閃店登陸倫敦自然史博物館 即睇限定商品、開幕日期及預約辦法
Pokémon粉絲注意！「寶可夢公司（The Pokémon Company）」明年初將在英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum）設立獨家Pokémon快閃店（Pop-Up Store），展期由2026年1月26日至3月22日，免費入場，10月將開放網上預約門票，料將掀起撲飛熱潮，不要錯失預約時機！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
明年1.26開幕！首次與英國博物館合作
寶可夢公司早前宣布與英國倫敦自然史博物館合作，明年1月26日至3月22日於博物館內的Cranbourne Boutique開設Pokémon快閃店，將發售結合博物館建築風格及Pokémon元素的獨家聯乘商品，包括文具、配件、服飾、藝術印刷品，以及限定版Pokémon公仔！這次將是Pokémon首次與英國博物館合作推出快閃店，商品收益將用作支持博物館的研究與教育用途，別具意義。
免費入場、10.1起網上預約
作為Pokémon粉絲就一定要去朝聖啦！這次的快閃店與倫敦自然史博物館一樣，本身都是免費入場，但快閃店需預先預約門票。官方消息指2025年10月1日起將開放網上預約，在正式開始前，可以到博物館網站登記優先通知名單。
1月份倫敦直航來回連稅$5,974起
去玩順便睇定機票！Yahoo購物專員搜尋過，Trip.com上1月份香港直航往返倫敦機票低至$5,974起！以1月18日出發、1月31日回程為例，英國航空來回連稅只需$5,974，但只包括一件23公斤手提行李，同期國泰航空則是$7,105起，已包括手提行李及23公斤寄艙行李各一件，每日有4-5個航班可選擇，性價比不俗。
Pokémon × 倫敦自然歷史博物館快閃店
地點：Cranbourne Boutique
日期：2026年1月26日至3月22日
門票：免費入場，10月1日起開放網上預約
倫敦自然歷史博物館
地址：Cromwell Road, London SW7 5BD（地圖按此）
交通：倫敦地鐵Piccadilly、District及Circle線South Kensington站，步行約5分鐘。
更多相關文章：
2025年歐洲最受歡迎的15個城市！18萬讀者票選，巴黎、倫敦榜上無名？
英超門票2025｜6大球會主場門票9折優惠！現場睇英超低至$566.1、熱刺主場$736.2起
鐵達尼號沉浸式體驗展登英國倫敦！VR、投影重現撞擊冰山、沉船一刻
《侏羅紀世界體驗》 倫敦站強勢回歸！大玩6大展區 由孵化恐龍蛋到正面對峙T-Rex
旅遊熱話｜英國女異地病逝驚揭「心臟消失」！世衞表示「土耳其器官移植個案遠高全球平均數」疑牽涉非法交易
全球外遊出入境規例更新懶人包！韓國/泰國電子入境卡、英國電子旅行許可證ETA、日本退稅新制度及宿泊稅
英國ETA｜港人持BNO入境英國免申請ETA？即睇ETA申請辦法及時間
其他人也在看
東京羽田900米火海危機： 舊格納庫燃燒的隱秘內情！
哎喲，東京羽田機場本來是出國天堂，誰知9月29日上午9時，第三航廈附近解体中的飛機庫突然冒黑煙，火勢竄起900平方メートル！消防車34輛趕到撲救，26名作業員全數避難無傷。Japhub日本集合 ・ 1 天前
10月外賣app優惠比較！foodpanda優惠碼/Keeta優惠碼promo code
外賣app（外賣點餐手機應用程式）盛行，如foodpanda、Keeta，只需於外賣app上按幾下，心水美食瞬間就在眼前，簡直就是一眾為食懶人的最佳搵食Buddy！但外賣app眾多，識用又要用得出色，絕不容易，不過只要熟讀Yahoo Food為你每期update著數外賣app優惠，隨時重溫各外賣app的優惠碼，自然食得出色嗌得更抵！*惡劣天氣如黑色暴雨或8號風球或以上，foodpanda及Keeta會暫停外賣速遞服務，外賣自取則繼續如常運作。Yahoo Food ・ 16 小時前
麻婆豆腐加炒麵！？仙台人超愛的人氣庶民美食「麻婆日式炒麵」
仙台市是日本東北最大的都市，周遭環山面海各種山珍海味唾手可得，堪稱食材的寶庫！也許因為這樣，這裡的人們對美食也十分講究。其中當地人十分喜愛的一道仙台美食「麻婆日式炒麵（マーボー焼きそば）」，是將煎得焦香的中華麵條拌入微辣順口的麻婆豆腐，且份量也十分充足！這次小編來到仙台的「中國飯館 竹竹（中国めしや 竹竹）」，聽說中午時段來到這裡用餐的客人，有8成的人都會點麻婆日式炒麵，到底有多美味呢？一起來看看餐廳介紹＆美味秘密吧！LIVE JAPAN ・ 21 小時前
Tesla Model Y Performance 的強大功能超越速度
Tesla 的 Model Y Performance 在美國正式發佈，除了其卓越的速度和駕駛動態外，還擁有一 […]TechRitual ・ 8 小時前
十一國慶｜國慶賽馬日吸1.3萬旅客 創歷來新高 內地旅客：心情激動
今日(1日)是國慶76周年，「國慶賽馬日」在沙田馬場圓滿舉行，賽事共吸引超過3.4萬人入場；其中入場旅客人數超過13,000人，創歷來賽馬日新高。am730 ・ 1 天前
日本老齡化下的隱形戰爭！ 庫爾德家庭連鄰居招呼都沒了？
哎喲，日本這人口大危機，簡直像一鍋沸騰的拉麵湯頭，少子化讓湯變稀，移民湧入卻攪起一堆泡泡。最近，埼玉縣川口市這小地方，成了全國焦點，因為一群從土耳其逃來的庫爾德人，日子過得像踩地雷一樣提心吊膽。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至05/10）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1，仲有AEON感謝日會員95折，有機會享受折上折！YAHOO著數 ・ 19 小時前
沙田馬場舉行國慶賽馬日 公眾席免費入場
【Now新聞台】沙田馬場舉行國慶賽馬日，公眾席免費入場。 全日十場賽事中，焦點賽事是第七場的國慶盃，總獎金是420萬元。政務司司長陳國基及馬會主席廖長江都有出席頒獎儀式，陳國基頒獎給勝出馬匹的馬主。適逢國慶76周年，場內指定餐廳套餐和紀念品均有七六折優惠。有市民和旅客趁機入場，感受香港賽馬文化。上海旅客張小姐：「因為沙田馬場是香港的特色，內地是看不到這種很有意思的比賽。我們看到這邊的馬非常好看，都是高大的黑馬。我們還買了沙田馬場一些特色的紀念品，我們非常喜歡這種有香港獨特特色的活動。」墨西哥來港交換生Eduaibo：「我們都很享受國慶日。我們留意到很多人來，而且入場是免費，所以我們來。這是我們第一次投注賽馬，我們感到很興奮和很開心。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
日本旅遊要小心！7件讓日本人傻眼的外國人行為有這些
隨著近幾年全球化越來越顯著，日本本土的國際色彩也越來越豐富，2023年訪日外國旅客人數更是突破2,500萬人，旅日外國人呈現年年增長的趨勢，其背後所帶來的龐大經濟效益促使政府單位積極加強針對旅日外國人的觀光政策，著手開發、增加外國觀光客取向商品、服務的日本國內企業也越來越多。 另一方面，在日本部份外國觀光客所引發的禮儀問題也屢次引發關注，像是電車乘車禮儀、霸佔公設座位、隨地亂丟垃圾…等等，隨著觀光客越來越多，其所造成的各種狀況與麻煩更被視為社會問題引起討論。由於文化與價值觀的不同，在自己國家被視為理所當然的事情在別的國家很有可能會遭人白眼，因此通常來到異地時都要入境隨俗，遵守當地的規矩禮儀，以免冒犯當地人。這個觀念在日本當然也不例外。 因此這LIVE JAPAN將介紹外國人在日本所做出讓日本人感到難以置信的七件事，或許會有一些你不知道的日本特有生活規定準則，下次去日本的時候就別再犯讓日本人翻白眼啦！LIVE JAPAN ・ 21 小時前
Emma Watson與J.K羅琳徹底反目？「哈利波特之母」發千字長文，直指Emma Watson：無知並享有特權
《哈利波特》原作者 JK 羅琳與 Emma Watson 曾因跨性別議題反目，最近 Emma Watson 於訪問中表達希望與 JK 羅琳再度對話，而 JK 羅琳卻以長文反擊，直指 Emma Watson：「她不知道自己有多無知」，二人到底發生什麼事令關係變得如此緊張？Yahoo Style HK ・ 18 小時前
容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過
日前喺澳門舉行嘅《2025灣區升明月》活動上，有網民拍攝台下情況時，片中穿著露背晚裝嘅容祖兒，被身旁一名穿米白色西裝嘅男子輕掃玉背Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國再現假美心月餅？盤點中日市場兩重天
去年中秋節內地爆出「美誠月餅風波」，涉誤導消費者被罰的三隻羊網路科技，據稱今年直播已不再推售月餅；然而香港月餅品牌「有價」，今年內地仍然有「假美心月餅」出現，網購平台已即時下架貨品。至於另邊廂美心月餅正式「攻日」，正貨在日本大受歡迎，賣上萬日元禮盒，部分貨品極速賣斷，與內地要應付「山寨」市場截然不同Yahoo財經 ・ 14 小時前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
洪欣11歲女兒暴風式成長現星味 與爸爸張丹峰做月餅獲讚美少女：媽媽基因強大
本月9日就踏入55歲的女星洪欣，於2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂，其後於2009年與內地男星老公張丹峰結婚，2014年誕下次女張晞彤（彤彤），雖然夫婦多次鬧出婚變傳聞，但二人不但多次闢謠，更經常帶同女兒一起出遊，以證明感情未變。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美政府停運 反成特朗普黃金機會？
白宮似乎打算利用資金短缺來擴大特朗普的影響力。特朗普已表明或在停擺期間動用擴張權力來解僱聯邦僱員，甚至削減部分項目。不少評論認為，這初步的行動就像馬斯克曾主導的「政府效率部門」一樣，有人更戲稱這是「DOGE 2.0」。Yahoo財經 ・ 16 小時前