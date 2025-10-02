英國旅遊｜Pokémon快閃店登陸倫敦自然史博物館 即睇限定商品、開幕日期及預約辦法

隨著近幾年全球化越來越顯著，日本本土的國際色彩也越來越豐富，2023年訪日外國旅客人數更是突破2,500萬人，旅日外國人呈現年年增長的趨勢，其背後所帶來的龐大經濟效益促使政府單位積極加強針對旅日外國人的觀光政策，著手開發、增加外國觀光客取向商品、服務的日本國內企業也越來越多。 另一方面，在日本部份外國觀光客所引發的禮儀問題也屢次引發關注，像是電車乘車禮儀、霸佔公設座位、隨地亂丟垃圾…等等，隨著觀光客越來越多，其所造成的各種狀況與麻煩更被視為社會問題引起討論。由於文化與價值觀的不同，在自己國家被視為理所當然的事情在別的國家很有可能會遭人白眼，因此通常來到異地時都要入境隨俗，遵守當地的規矩禮儀，以免冒犯當地人。這個觀念在日本當然也不例外。 因此這LIVE JAPAN將介紹外國人在日本所做出讓日本人感到難以置信的七件事，或許會有一些你不知道的日本特有生活規定準則，下次去日本的時候就別再犯讓日本人翻白眼啦！

LIVE JAPAN ・ 21 小時前