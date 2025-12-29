英埃雙重國籍運動者為過去貼文道歉 強調部分遭曲解

（法新社倫敦29日電） 英埃雙重國籍行動人士法塔今天針對在社群媒體上重新浮現、呼籲對猶太復國主義者及警方採取暴力的舊貼文「毫無保留」地道歉，同時強調部分內容已被「完全曲解」。

這些貼文可追溯至2010年，數天前法塔（Alaa Abdel Fattah）才在倫敦多年外交努力下，於自埃及獲釋後返回英國。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾表示對法塔與親人團聚「感到欣慰」，但隨著舊貼文曝光，也面臨撤回相關言論的壓力。

法塔在X平台發文回應批評時表示：「現在回頭看那些推文——那些沒有被完全曲解的內容——我確實理解它們有多令人震驚和受傷，對此我毫無保留地致歉。」

他還說：「我也必須強調，有些推文顯然是被惡意曲解、完全被誤解了。」

英國外交部昨天曾發布聲明，譴責法塔早年的貼文，形容其內容「令人憎惡」。

反對黨保守黨影子司法大臣詹里克（Robert Jenrick）則呼籲褫奪這名行動人士的英國國籍。

詹里克在X平台上表示：「如果首相真的不知道法塔是極端分子，應立即撤回對他抵英感到『欣慰』的發言，並啟動撤銷其國籍及遣返的程序。」

據媒體報導，他2021年保守黨執政期間獲得英國國籍。

法塔曾是2011年埃及「阿拉伯之春」運動的領袖之一。

他2019年9月在埃及被拘捕，2021年12月被以散布假消息罪名判處5年徒刑。

今年3月，他在獄中進行絕食抗議，後來獲埃及總統塞西（Abdel-Fattah el-Sisi）赦免並釋放。（編譯：陳政一）