英外相憂慮威脅國安 華使館堅決反對

【on.cc東網專訊】英國檢方上月撤銷兩名涉嫌替華從事間諜活動人員指控，外交大臣顧綺慧上周五（10日）表示遺憾，並稱中國在跨國鎮壓、間諜活動、網絡攻擊等方面造成英方國家安全威脅。中國駐英國使館發言人上周六（11日）表示，堅決反對借炒作所謂「間諜活動」或虛構所謂「中國威脅」誣衊抹黑中方。

英國保守黨前國會議員研究員卡什（Christopher Cash）及牛津大學學者貝里（Christopher Berry）2024年4月被控向中國情報人員洩露具政治敏感性訊息，英國檢方當時依據官方保密法提出指控，並稱向「敵國」傳遞任何可能有利對方文件屬於犯罪，直至上周二（7日）指出，由於政府拒絕把華列為「敵國」，故撤銷案件。顧綺慧強調，政府知道中國威脅國安，不過北京也是貿易夥伴，同樣是應對氣候變化等進程重要夥伴。

中國駐英國使館發言人指，英方炒作所謂中國間諜案完全是無中生有、自導自演，中方予以強烈譴責。他稱英司法部門撤銷起訴，進一步證明所謂有關人員為華從事間諜活動說法純屬子虛烏有，中方發展是全世界機遇，不對任何國家構成威脅。

