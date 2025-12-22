Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

英女王都愛的「絎縫外套」保暖又時時尚 比羽絨外套更適合香港穿！同場推薦低至7折最佳保暖神衣

香港的冬天不太冷，卻總有一兩天的溫度需要穿上外套。每當提到冬季外套，或許很多人會先想到羽絨服。但其實又輕又暖的「絎縫外套」更適合香港天氣穿，不會像羽絨服一樣太過保暖，卻又能擋住一定程度的寒冷，對於香港現在的天氣來說非常實穿。而且近年來在時尚圈，絎縫外套早已悄悄成為潮人們的冬日摯愛！連英女王都對這種服裝工藝愛不釋手，無論是經典英倫風還是現代摩登感，大家都能輕鬆駕馭。文末更會介紹甜甜價格的絎縫外套，從平價uniqlo到經典BARBOUR都有，大家快來逛逛吧！

絎縫外套熱潮再現！連英女王都愛穿

絎縫外套的魅力不僅在於它的保暖功能，更因其復古優雅的設計受到青睞。已故英女王伊莉莎白二世，在寒冷的冬季經常以一件絎縫外套搭配馬術裝，展現出一種恬靜且高貴的氣質。這款歷經數十年的經典外套，近年受到各大品牌的重新詮釋，成為秋冬衣櫥的必備單品。

英女王都愛的「絎縫外套」（圖片來源：getty images）

英女王多次穿著「絎縫外套」（圖片來源：getty images）

跟英女王學習絎縫外套穿搭靈感

深色系的絎縫外套可搭配亮眼色彩，像是深藍色絎縫外套搭配淺藍色的內襯，瞬間營造出層次感強烈的風格。這樣的搭配方式，特別適合追求獨特時尚的愛好者。無論是同色系的精緻搭配，還是大膽撞色，都能營造出知性名媛風！

英女王輕鬆駕馭背心款（圖片來源：getty images）

英女王穿上絎縫外套，笑容滿面（圖片來源：getty images）

絎縫外套推薦！從UNIQLO到BARBOUR低至七折入手

先來講講性價比最高的UNIQLO，以Pufftech輕暖科技設計出絎縫外套，透過高科技纖維材料的精妙運用，將空氣牢牢鎖住體溫，穿上後不久立刻覺得保暖效果超絕。小編試過穿連帽款絎縫外套（貨號：469871）上山露營，搭配保暖衣的效果卻不比羽絨外套差，在超級大風的環境下也可以保持體溫。想選擇最有設計感的絎縫外套，COS今年推出了兩款設計都十分美麗，一款是在領口處加入了圍巾細節，另一款是全白配色，下擺做寬鬆處理，兩款都是原價$1,500，現在只需$1,050即可入手，絕對物超所值啊！最經典之選莫過於BARBOUR，較前面介紹的兩個品牌設計更加挺身，而且外套使用的都是帶有低調光澤的布料、女款還特別收腰處理，顯得更為顯瘦不擁腫。大家不妨按照自己的喜好去選擇穿搭吧！

女裝PUFFTECH連帽外套

價格：$499

SHOPNOW

女裝PUFFTECH連帽外套

女裝PUFFTECH無領外套

價格：$499

SHOPNOW

女裝PUFFTECH無領外套

SCARF DETAIL QUILTED LINER JACKET

7折特價：$1,050｜ 原價：$1,500

SHOPNOW

SCARF DETAIL QUILTED LINER JACKET

OVERSIZED QUILTED JACKET

7折特價：$1,050｜ 原價：$1,500

SHOPNOW

OVERSIZED QUILTED JACKET

Barbour Martha corduroy-collar jacket

價格：$3,493

SHOPNOW

Barbour Martha corduroy-collar jacket

Barbour Annadale quilted jacket

價格：$2,457

SHOPNOW

Barbour Annadale quilted jacket

Barbour Annandale quilted jacket

價格：$1,820

SHOPNOW

Barbour Annandale quilted jacket

