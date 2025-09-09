英媒體巨擘Reach大裁員 業界人士：對員工毀滅性打擊

（法新社倫敦8日電） 英國媒體巨擘Reach集團今天宣布將淨裁員186人，稱這是集團「最大規模」的重組；業界人士指出，此舉對辛勤付出的員工是「滅性的打擊」。

Reach集團今天透過電子郵件向法新社表示，雖然將新增135個專注於即時新聞和影音的職位，但同時也將裁撤321個職位。

根據Reach集團最新年度報告，Reach集團是英國最大的新聞集團之一，現有超過3500名員工，其中2300人從事編輯工作。

英國記者工會（National Union of Journalists, NUJ）的Reach集團協調員莫萊（Chris Morley）表示：「今天宣布的裁員規模…對過去一年為公司的成功付出一切的員工來說，是毀滅性的打擊。」

倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）媒體與傳播學教授傅利曼（Des Freedman）告訴法新社：「這是令人極其沮喪的消息。」