英庇護政策大改革 難民保護期從5年縮短至30個月
（法新社倫敦15日電） 英國工黨政府今天表示，英國將依經過改革的庇護計畫，大幅削減對難民的保護。
目前制度下，獲得難民身分的人有5年保護期，之後可申請永久居留權，最終取得英國公民身分。
但英國內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）今天發布聲明表示，未來難民身分的保護期將縮短為30個月。
聲明進一步指出，此外，這項保護會「定期審視」，一旦認定家鄉安全無虞，難民將被強制遣返。
英國內政部同時指出，難民一旦取得庇護資格，英方有計劃讓他們申請英國長期居留的等待期，從現行5年延長至20年。
英國內政部稱，這項提案是「當代最大規模的庇護政策改革」。
去年夏天接任首相的施凱爾，正面臨著遏止移民乘坐小艇從法國橫跨英吉利海峽偷渡的壓力。相同議題也曾困擾過在他之前的保守黨政府。
今年至今，已有超過3.9萬冒險橫跨英吉利海峽抵達英國，其中多為逃離衝突的民眾。3.9萬人已經超越2024年一整年數字，但低於2022年紀錄。
根據官方數據，截至2025年6月，英國的庇護申請達到11.1萬件，創下歷史新高。
