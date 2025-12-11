🍪英式朱古力粒脆曲奇餅🍪 好耐無整呢款曲奇餅了，上次整已經係2年前的聖誕節，個次係整比阿女帶返學校開聖誕party，所以裝飾成聖誕曲奇款式😍😍 不過，今次係整黎送比朋友，所以整番大人款🤣🤣 簡簡單單放d朱古力粒做裝飾，快靚正😋😋 踏入12月，臨近聖誕節，所以特別用左聖誕包裝，希望朋友喜歡🥰🥰 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1H6usb9PzS/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

牛油 100 g

糖 45 g

蛋 1隻

低筋麵粉 136 g

高筋麵粉 14 g

純可可粉 20 g

入爐朱古力粒 適量

鹽 0.6 g



食譜份量

20-25塊 N／A





作法:

1 ：

1. 將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋（分2次，每次加入蛋漿後，必需攪拌至完全混合，才可再加入蛋漿；分次加入蛋漿以避免油水分離）和鹽攪拌至完全均勻 4. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉和可可粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑）

1. 將粉團分成一份份（15 g；可用小圓匙分份），搓圓，然後再壓平，表面放上適量朱古力粒（輕輕的按壓使朱古力粒不易脫落）

1. 預熱5分鐘（160°），放中層，焗約30-35分鐘（時間視乎厚薄而定） 2. 然後再焗1-2分鐘（220°）至表面金黃（調高溫度上色） 3. 最後用餘溫再焗3-5分鐘（餘溫可令曲奇更上色和脆口），放涼，即可

