英搗破最大手機盜竊集團 觀塘鴻圖道工廈被指是「銷贓樞紐」藏百萬手機
英國警方近日展開代號「Echosteep」的大規模行動，成功瓦解一個跨國手機盜竊集團。英國《每日郵報》指，該集團涉嫌在倫敦街頭搶劫手機後，通過複雜供應鏈將贓物轉售至內地、本港及阿爾及利亞等地，年交易量高達4萬部，其中香港觀塘鴻圖道一棟工業大廈被發現存放逾百萬部來源可疑手機。
英警凌晨突襲倫敦30處地點
9月25日凌晨，300名警員同步突襲倫敦30處地點。在北倫敦恩菲爾德區(Enfield)一間普通民房中，警方逮捕一對保加利亞夫婦——一名穿著睡袍的女子被帶走，其丈夫亦被捕。他們被指控為集團底層「供貨商」，專門搶劫路人手機後轉售給中盤商。
兩首腦「海鷗」及「蒼鷺」落網
兩日前，警方在倫敦東北部截停一輛改裝車輛，逮捕代號「海鷗」(Seagull)及「蒼鷺」(Heron)的兩名阿富汗籍主腦。其座駕據報是偷來的手機的「移動倉庫」。
調查顯示，這對兄弟僅一年就經手4萬部贓機，主要通過希思羅機場運往香港及內地。行動至今已拘捕46人，查獲4,000部iPhone及20萬鎊贓款。
觀塘鴻圖道工廈 被指藏逾百萬部被盜手機
《每日郵報》記者7月曾經實地調查，當時的報道聲稱，觀塘鴻圖道一棟工業大廈內堆滿來自歐美的二手手機，總數超過100萬部。英國警方指，倫敦被盜手機中7%流向香港，20%進入內地，另有30%銷往阿爾及利亞。
女子手機被盜 定位發現在希思羅助破案
此次行動起因於去年聖誕夜，一名女子透過定位發現被盜iPhone出現在希思羅機場倉庫。碰巧現場保安是退休警員，兩人協力在標註「電池」的紙箱中找到895部贓機，該箱正準備運往香港。警方歷時9個月追查，最終鎖定涉案犯罪網絡。但英警警告，只要海外買家需求旺盛，且手機廠商拒絕加裝「永久鎖機」功能，偷運手機問題將難以根治。
英警行動片段︰
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/英搗破最大手機盜竊集團-觀塘鴻圖道工廈被指是-銷贓樞紐-藏百萬手機/606377?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
