英擬提高BNO「5＋1」門檻 彭定康籲政府履行承諾：不能背棄來英港人｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】英國向港人提供BNO入籍英國「5+1」安排在 1 月 31 日屆滿 5 年，去年 11 月英國政府公布移民政策諮詢文件擬「加辣」，將英語要求由B1提升至B2，年收入門檻設為12,570英鎊（約 13.4萬港元），引發部分移英港人憂慮。前港督彭定康在《每日電訊報》撰文，關注政策如具追溯力，會對已抵達英國的港人移民不公平，他同時呼籲英國必須信守承諾，「不要在他們（港人）通往英國永居身份的道路上施加任何額外要求。」

內政部擬提升門檻 彭：令人感到冒犯

彭定康 1 月 31 日在《每日電訊報》以「我們不能背棄有權來到英國的香港居民」為題撰文，形容在BNO簽證計劃5周年之際，原本是值得慶賀的日子，卻因內政部擬收緊永久居留要求，為移英港人帶來不確定性，「為這一天蒙上陰影」。

他表示，內政部建議收緊永久居留要求，提出須「換取定居」（earned settlement），要求在3年內每年收入至少12,570英鎊，英語提升到B2的中高級要求，表面上要求合理，實際上令人感到冒犯（insulting）。

他指，不少BNO家庭來到英國時，帶着從香港變賣物業獲取的大筆資金，或多年人生積蓄，很多BNO母親或父親選擇全職照顧子女，同時許多長者選擇退休，都是可以理解的選擇，「他們寧願依靠積蓄生活，也不願在一個陌生的就業市場中，以50多歲之齡與他人競爭。」

彭：具追溯效力不公

彭定康指，新增的要求之所以不公平，並非因為嚴苛，而是具追溯效力，「改變了遊戲規則」。他以英國首相施紀賢愛用的足球比喻說明，「BNO的父母、長者一直遵守規則，踢了89分鐘，政府卻在完場哨子吹響前，匆忙地改寫了規則。」

彭定康表示，1997年主權移交後，香港人被剝奪英國公民身份，當時英國向殖民地居民提供一種賦予國籍，但沒公民身份或居留權的護照，即BNO。24年後，英國政府透過BNO簽證計劃，讓他們有機會重新取得曾經失去的英國公民身份，但現在這個承諾「卻再次被收回」，BNO人士被告知須「重新賺取」公民身份，政策存在不公。

「BNO人士在英國離開香港數十年後，仍選擇維持與英國的聯繫。他們信任英國，不會像中國會背棄承諾，他們選擇在自由社會生活，即使這意味着要從零開始重建人生。」彭定康敦促英國信守承諾，不要對他們通往永居身分路上添加額外要求，「這是他們應得的（They have earned it）。」

