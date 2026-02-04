英擬提高BNO「5＋1」門檻 彭定康籲政府履行承諾：不能背棄來英港人｜Yahoo

馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
【Yahoo 新聞報道】英國向港人提供BNO入籍英國「5+1」安排在 1 月 31 日屆滿 5 年，去年 11 月英國政府公布移民政策諮詢文件擬「加辣」，將英語要求由B1提升至B2，年收入門檻設為12,570英鎊（約 13.4萬港元），引發部分移英港人憂慮。前港督彭定康在《每日電訊報》撰文，關注政策如具追溯力，會對已抵達英國的港人移民不公平，他同時呼籲英國必須信守承諾，「不要在他們（港人）通往英國永居身份的道路上施加任何額外要求。」
內政部擬提升門檻 彭：令人感到冒犯
彭定康 1 月 31 日在《每日電訊報》以「我們不能背棄有權來到英國的香港居民」為題撰文，形容在BNO簽證計劃5周年之際，原本是值得慶賀的日子，卻因內政部擬收緊永久居留要求，為移英港人帶來不確定性，「為這一天蒙上陰影」。
他表示，內政部建議收緊永久居留要求，提出須「換取定居」（earned settlement），要求在3年內每年收入至少12,570英鎊，英語提升到B2的中高級要求，表面上要求合理，實際上令人感到冒犯（insulting）。
他指，不少BNO家庭來到英國時，帶着從香港變賣物業獲取的大筆資金，或多年人生積蓄，很多BNO母親或父親選擇全職照顧子女，同時許多長者選擇退休，都是可以理解的選擇，「他們寧願依靠積蓄生活，也不願在一個陌生的就業市場中，以50多歲之齡與他人競爭。」
彭：具追溯效力不公
彭定康指，新增的要求之所以不公平，並非因為嚴苛，而是具追溯效力，「改變了遊戲規則」。他以英國首相施紀賢愛用的足球比喻說明，「BNO的父母、長者一直遵守規則，踢了89分鐘，政府卻在完場哨子吹響前，匆忙地改寫了規則。」
彭定康表示，1997年主權移交後，香港人被剝奪英國公民身份，當時英國向殖民地居民提供一種賦予國籍，但沒公民身份或居留權的護照，即BNO。24年後，英國政府透過BNO簽證計劃，讓他們有機會重新取得曾經失去的英國公民身份，但現在這個承諾「卻再次被收回」，BNO人士被告知須「重新賺取」公民身份，政策存在不公。
「BNO人士在英國離開香港數十年後，仍選擇維持與英國的聯繫。他們信任英國，不會像中國會背棄承諾，他們選擇在自由社會生活，即使這意味着要從零開始重建人生。」彭定康敦促英國信守承諾，不要對他們通往永居身分路上添加額外要求，「這是他們應得的（They have earned it）。」
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
巴士安全帶︱陳美寶、羅淑佩避答會否問責 陳茂波：繼續做好工作︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會今日（4 日）舉行首場前廳交流會，財政司司長陳茂波帶領多名官員出席，與七十多位議員交流。出席交流會的官員包括運輸及物流局局長陳美寶，有傳媒追問有否官員就「安全帶之亂」需被問責，陳美寶未有回應。陳茂波交流會後見記者總結交流會內容，同樣未有直接回應有否官員需要負責，指其後會有新條例推出，回應廢除強制配戴安全帶的要求。
美國擊落瞄準航母之伊朗無人機
美國周二擊落一架瞄準航空母艦「林肯號」的伊朗無人機，而一艘掛美國國旗的船則在武裝伊朗快艇試圖迫使其停止航行的過程中逃脫。 此外，外媒引述知情人士透露，伊朗官員警告稱，他們可能會退出原定於周五在土耳其舉行的與美國特別特使維特科夫和庫什納的談判。 白宮新聞發言人萊維特表示，會談仍然計劃進行，特朗普偏好外交解決方案，但伊朗需要成為一個願意合作的夥伴。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
美伊發生衝突！伊朗無人機逼近美航母 遭美軍F-35戰機擊落
伊朗 Shahed-139 無人機在阿拉伯海接近美國「林肯號」航艦後遭 F-35 戰機擊落，美軍強調屬自衛行動。事件引發中東局勢升溫，油價應聲上漲，美伊核談判動向備受關注。
沃什任命陷入國會僵局 聯儲局新主席要等到2027年？
沃什出任聯儲局主席的提名在參議院陷入拉鋸，特朗普與參議員 Tillis 各不退讓，若僵局持續，聯儲局或需安排臨時領導人應對過渡期。
外交部：美方要求中方加入核裁軍談判不公平、不合理
美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略核武器條約》即將到期，俄羅斯總統普京早前表示，俄方願意續約一年，美方未有明確回應，美國總統特朗普只稱，希望中國加入核軍控談判。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應相關提問時指，中方在中美俄三方核軍控談判問題立場明確，中美核力量完全不在一個量級，現階段要求中方加入核裁軍談判，既不公平、也不合理。 林劍指，注意到俄羅斯就《新削減戰略核武器條約》後續安排問題，提出的建設性建議，希望美方積極回應，真正維護全球戰略穩定。 (ST)
北約啟動北極哨兵軍事規劃 暫不透露進一步細節
（法新社布魯塞爾3日電） 北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）發言人今天表示，北約已開始規劃「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務。川普以俄羅斯及中國構成威脅為由，為其針對格陵蘭的意圖辯護後，北約也表示將採取措施提升在北極地區的存在。
匈牙利入稟歐盟法院 要求撤銷進口俄羅斯油氣禁令
匈牙利政府入稟歐盟法院，尋求撤銷歐盟逐步禁止成員國購買俄羅斯原油和天然氣的措施。匈牙利在提交法院的文件中指出，能源制裁須由全體成員國一致同意；根據歐盟條約，成員國理應可自行決定從哪些國家進口能源；根據歐盟能源團結原則，成員國的能源供應必須得到保障，但有關禁令措施明顯破壞這項原則。 匈牙利外長西雅爾多表示，如果失去俄羅斯石油和天然氣，匈牙利將無法保障能源安全，亦無法維持降低能源費用的成果。他預計，訴訟可能持續1至2年，意味執政黨必須在4月勝出大選，才能繼續推進訴訟。 歐盟成員國部長早前通過，到明年底前，逐步禁止進口俄羅斯天然氣，其中依賴俄羅斯能源的斯洛伐克和匈牙利投反對票，保加利亞投棄權票。 (ST)#匈牙利 #歐盟禁令 #俄油 (ST)
長和：巴拿馬最高法院決定可能2月初生效
【Now新聞台】長和表示，巴拿馬最高法院的決定可能於2月初生效，巴拿馬港口公司將積極果斷對巴拿馬法院的裁定進行仲裁。長和表示，董事會知悉巴拿馬司法部在1月29日發表聲明，表示巴拿馬最高法院已決定宣告1997年1月16日第5號法律、相關修訂及延展法案違憲。據巴拿馬港口公司理解，有關決定可能於2月初生效。公司已獲得意見，指巴拿馬最高法院所宣布的決定，以及巴拿馬政府就巴拿馬港口公司於巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港的碼頭營運，所採取的相應行動與相關法律框架及批准該特許經營合約的法律並不一致。巴拿馬港口公司在本周二已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷對裁定進行仲裁。長和董事會對巴拿馬法院的裁定及相應行動表示強烈反對，集團繼續諮詢法律顧問，保留一切權利，包括訴諸國內及國際法律程序。 #要聞
日本眾議院選舉｜選前民調：自民黨達成單一政黨過半 最多可獲 306 席｜Yahoo
日本眾議院選舉周日（8 日）將會舉行，自民黨和日本維新會聯合政府能否在 465 個議席當中取得過半數的 233 席，將會是首相高市早苗會否留任的關鍵。立場中間偏左的《朝日新聞》昨日按照（1 日）數據推算，自民黨跟維新會最多分別可以取得 306 席和 38 席，其中自民黨的席位會比起現時多超過 100 席，超額達成單一政黨過半的目標，甚至接近全體三份之二即 310 席的「修憲門檻」。至於立憲民主黨和公明黨合組的「中道改革聯合」最多只取得 87 席，比起目前席位減少接近一半。
伊朗無人機靠近美方航艦遭擊落 白宮：美伊會談按原定計畫進行
（法新社華盛頓3日電） 美軍F-35C匿蹤戰機今天稍早擊落1架靠近美軍航艦的伊朗無人機後，白宮表示，華府與德黑蘭官員之間的會談「仍按原定計畫」進行。美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯表示，美國1架F-35C匿蹤戰機今天擊落1架「來勢洶洶」接近美方航艦的伊朗「夏德-139」（Shahed-139）無人機。
川普揚言後果自負 伊朗稱已下令展開核談判
（法新社德黑蘭3日電） 在美國總統川普威脅若無法達成協議將有「不好的事情」發生後，伊朗總統裴澤斯基安今天證實，他已下令展開與美國的核談判。美國總統川普曾表示，他仍希望華府能與伊朗「達成某種協議」，但他昨天警告說，如果無法達成協議，「可能會發生不好的事情」。
[深度] 沃什怕是要一年後才能推動聯儲會降息 除非川普放過鮑威爾
德外長：對美中關係非等距 美國仍是歐洲及德國最重要夥伴
德國外長瓦德富爾周一在新加坡出席國際戰略研究所舉辦的講座時表示，雖然近期歐洲與美國的關係緊張，但德國對美國及對中國關係並非「等距」，德國始終與美國保持更密切關係。瓦德富爾指出，儘管目前有些議題令歐美疏遠，但美國仍然是歐洲及德國的最重要夥伴，歐洲在安全上仍然依賴美國。 對於加拿大及英國近期與中國達成貿易協議，瓦德富爾認為，「張開雙臂奔向國家主席習近平，所有問題就能迎刃而解，並成為重要夥伴」只是錯誤的答案。另外，瓦德富爾提到，歐洲各國在格陵蘭問題上團結一致，只要清楚劃定底線，就能捍衛自身利益。 (ST)#瓦德富爾 #德美關係 (ST)
陳茂波：新一份預算案參考國家「十五五」規劃 堅決維護港企法律權益
新一屆立法會今早(4日)舉行首次前廳交流會，財政司司長陳茂波在立法會代主席陳振英陪同下，出席前廳交流會，財政司副司長黃偉綸、商經局局長丘應樺、運物局局長陳美寶等亦有出席。四個事務委員會約60多名議員與政府官員，討論本港如何主動對接國家「十五五」規劃等議題。
北約秘書長呂特：俄軍襲烏非認真尋求和平
（法新社基輔3日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特今天抵達烏克蘭首都基輔進行訪問，他在烏克蘭國會發表演說時指出，俄羅斯稍早於夜間對烏發動大規模攻勢，顯示莫斯科並未認真尋求和平。根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他官員，俄羅斯夜間向烏克蘭發射70多枚飛彈及450架無人機，造成基輔逾千家戶斷暖。
中方：支持委內瑞拉維護自身主權
美國突襲委內瑞拉，並生擒總統馬杜羅夫婦一個月。在北京，外交部發言人林劍指，美國霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平穩定，中方堅決反對，強調中方支持委內瑞拉維護自身的主權、尊嚴和合法權利，將同國際社會一道堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。 (WL)
美國多艘軍艦抵達海地外海 展現維護安全穩定決心
（法新社華盛頓3日電） 美軍官員今天表示，美國多艘軍艦已抵達海地外海；此時的海地領導階層正力保政權，並持續打擊暴力毒品幫派。美國駐海地大使館在社群平台X發文指出，美國海軍史托克代爾號（USS Stockdale）、美國海岸防衛隊史東號（USCGC Stone）以及美國海岸防衛隊勤勉號（USCGC Diligence）已進入太子港灣，展現「美方對海地安全、穩定與更光明未來堅定不移的承諾」。
長和：董事會強烈反對巴拿馬判定
長和周三（4 日）在港交所發布公告，稱巴拿馬港口公司（PPC，為本公司間接持有 90% 權益之附屬公司）已獲得意見，指巴拿馬最高法院宣布的判定，以及巴拿馬政府就 PPC 於該兩個港口之碼頭營運採取的相應行動，與相關法律框架，以及批
美與伊朗擬恢復核談判 川普：談不成恐釀壞事
（法新社杜拜／華盛頓2日電） 伊朗與美國官員今天透露，雙方本月6日將在土耳其恢復核子談判；美國總統川普警告，假如伊朗未能與美國達成協議，將會有「不好的事情」發生。在緊張局勢升溫之際，川普拒絕評論任何可能對伊朗採取的軍事行動，但他重申派往中東的「強大軍事力量」即將抵達該地區，其中包括一艘航空母艦。（