樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
英改革黨倡廢除移民無限期居留 恐影響BNO港人
【on.cc東網專訊】英國改革黨始創人兼黨魁法拉杰周一（22日）宣布，如果該黨贏得下次大選，將大幅收緊移民與福利政策，包括取消移民5年後獲得英國永久居留權的權利，恐影響持英國國民（海外）護照（BNO）移英的港人。
法拉杰在倫敦舉行記者會並公布其管治藍圖，聲言要切斷移民取得英國公民資格的現行主要途徑，意味本來已定居英國的數十萬移民可能被驅逐出境。根據其計劃，移民將需重新申請新簽證，新簽證的規則將更嚴格，改革黨還將廢除賦予移民權利和福利的無限期居留（ILR）。改革黨又表示，計劃禁止除英國公民以外的任何人領取福利，將在數十年內節省2,340億英鎊（約2.46萬億港元）。
法拉杰表示，此計劃是應對前首相約翰遜任內帶來的移民潮，這些移民主要來自烏克蘭、阿富汗和香港，強調「我們不應該為來自世界各地的移民提供福利」。但財相李韻晴批評，這些節省開支的建議毫無現實依據，政府已在考慮限制移民領取福利。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
特朗普關稅關了一扇門 中國廉價出口就湧向全世界
【彭博】— 在美國關稅高企的五個月期間，中國的出口引擎仍然勢不可擋，使中國貿易順差飆升向創紀錄的1.2萬億美元。Bloomberg ・ 3 小時前
美國政府據報將從TikTok美國業務買方收取費用 金額或達數十億美元
《華爾街日報》引述消息報道，美國總統特朗普政府預計將就TikTok美國業務出售予美國投資者的交易中，從投資者收取數十億美元費用。AASTOCKS ・ 23 小時前
宏觀視野│經濟困境促成中美暫時休戰（邱古奇）
最後一提，面對出口不穩定因素眾多、投資增長呆滯，中國只有催谷「三頭馬車」的最後一頭消費了，近日商務部等9大部門提出19項措施進一步擴大消費，相信在今年餘下時間，消費股將是市場追逐的其中一個板塊。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 4 小時前
TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光
50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 3 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 18 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 4 小時前
于朦朧墮樓亡網上瘋傳「被墮樓」等陰謀論 官方採強制措施查處三人
內地男星于朦朧日前墮樓身亡，其母親早前透過于朦朧公司表示于朦朧酒後意外墮樓，公安亦表示案件經過調查後排除刑事案件嫌疑。不過，網上依然謠言紛飛，更瘋傳于朦朧「被他人組局侵害後跳樓」及「被開膛破肚丟下樓」等傳言。昨日（21日）北京朝陽公安分局發布「警情通報」，指嚴禁「網上編造傳播虛假信息」並已對三人採取強制措施。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜滙豐推2.73厘定息！對賭加息點揀好？拆解三大細節位
因應近日銀行同業拆息 (HIBOR) 波動，本港龍頭銀行滙豐推出極具吸引力的定息按揭計劃，無論選擇首三年或五年定息期，息率一律鎖定於2.73厘，較現時普遍H按計劃需要使用的鎖息上限3.5厘為低 。這個計劃是否代表業主可以慳更多？《胡 ‧ 說樓市》為你全面拆解。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
熱潮急煞！傳中國要中資券商停辦香港RWA業務
《路透》周一 (22 日) 援引兩位知情人士消息報導，中國證券監管機構已非正式要求部分本地券商暫停在香港展開「實體資產」(RWA)代幣化業務，顯示北京對於這股快速升溫的數位資產熱潮抱持審慎態度。鉅亨網 ・ 15 小時前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
51歲馮德倫「型佬」魅力爆發，為Hermès啟德時裝騷走秀！銀白鬚子配上可愛酒窩，這組合有迷倒你嗎？
Hermès啟德時裝騷圓滿完成，但也許沒人會預計到，馮德倫會登上天橋，成為一晚限定的模特兒。51歲的他，穿上暗杏色外套，提著皮革手提袋，自信地走，輕輕一笑。束有鬚子的他，下巴的鬚子早已成灰白，加上他那專屬的內斂個性，呈現出非常優雅而耐看的中佬魅力。Yahoo Style HK ・ 1 天前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 23 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
全球爆紅Salomon球鞋魅力大拆解 連Rihanna都愛上它！必買熱門鞋款、2025秋冬絕美新品推介
來自法國阿爾卑斯山的戶外品牌Salomon，原本以專業滑雪裝備起家，近年卻悄悄闖進時尚圈，成為不少潮流人士以及超級巨星的心頭好。Rihanna更曾在Super Bowl舞台上穿上那雙火紅色的Salomon球鞋，即時令搜尋量急劇飆升，讓Salomon紅上加紅！以下，即為大家推薦5款最值得入手的Salomon鞋款。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 2 天前