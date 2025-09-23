英改革黨倡廢除移民無限期居留 恐影響BNO港人

【on.cc東網專訊】英國改革黨始創人兼黨魁法拉杰周一（22日）宣布，如果該黨贏得下次大選，將大幅收緊移民與福利政策，包括取消移民5年後獲得英國永久居留權的權利，恐影響持英國國民（海外）護照（BNO）移英的港人。

法拉杰在倫敦舉行記者會並公布其管治藍圖，聲言要切斷移民取得英國公民資格的現行主要途徑，意味本來已定居英國的數十萬移民可能被驅逐出境。根據其計劃，移民將需重新申請新簽證，新簽證的規則將更嚴格，改革黨還將廢除賦予移民權利和福利的無限期居留（ILR）。改革黨又表示，計劃禁止除英國公民以外的任何人領取福利，將在數十年內節省2,340億英鎊（約2.46萬億港元）。

法拉杰表示，此計劃是應對前首相約翰遜任內帶來的移民潮，這些移民主要來自烏克蘭、阿富汗和香港，強調「我們不應該為來自世界各地的移民提供福利」。但財相李韻晴批評，這些節省開支的建議毫無現實依據，政府已在考慮限制移民領取福利。

