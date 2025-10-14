英文名字別亂取！「這11個名稱」在美國違法，Candy、Baby恐被當特種行業

不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
台灣人取名時，會盡量避開不好的諧音，沒想到英文命名也有禁忌！根據外媒報導，目前有11個英文名字被美國視為違法，包含耶穌基督、聖誕老人等名字都不能用，若違反規定恐為自己和孩子帶來困擾。這些禁忌不僅反映出美國社會的法律規範，也凸顯出命名文化中的特殊限制。
11個英文名字在美國違法
根據《NBC》與《U.S. Birth Certificates》報導，美國在命名方面給予人民高度自由，各州的法律也有所不同，但目前已有11個名字被美國法院判定為非法。這些禁用名字包含Adolf Hitler（希特勒）、Santa Claus（聖誕老公公）、King（國王）、Queen（女王）、Jesus Christ（耶穌基督）、Majesty（陛下）、III（三世）、＠（小老鼠符號）、1069（純數字）、Nutella（巧克力醬品牌）以及Messiah（救世主）。
取名時應避開爭議性名字
專家建議民眾在為自己或孩子取英文名字時，應謹慎選擇，避免使用過於罕見或具爭議性的名字，以免讓小孩感到困擾。若小孩對原有名字不滿意，成年後可自行申請改名。就像馬斯克（Elon Musk）的孩子，在變性後將Xavier Alexander Musk改為Vivian Jenna Wilson，不只改變了性別代表性的名字，還選擇改用母親的姓氏。
部分名字恐被當特種行業
在國外取英文名字時，也要注意避開容易引起誤解的字眼。像是「Honey」「Sweetie」「Candy」「Sugar」「Baby」等過於甜美的名字，可能會被誤認為是特種行業女性的藝名，因此建議女性在選擇英文名字時要特別留意這些用詞。
▲名字關乎一生，替孩子取名時應謹慎。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
