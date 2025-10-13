英文標註 REPUBLIC OF CHINA 青島六萬地圖禁止出口

部分「問題地圖」標有 REPUBLIC OF CHINA，被指「危害國家統一，主權和領土完整」。 （海關發佈短片撮圖）

中國海關總署在社交平台公佈，青島海關近日檢查一批出口貨物時，發現六萬張「問題地圖」，問題包括「台灣省標註錯誤」、「漏繪釣魚島」等。海關指，該批地圖「危害國家統一、主權和領土完整」，禁止出口。

有關消息由微博「海關發佈」帳號於上周五(11 日）發出，公佈指，青島海關所屬黃島海關關員近日在查驗一批出口貨物時，查獲六萬張「問題地圖」。海關指稱，該批地圖缺少自然資源部核發的公開地圖審圖號，意即未經政府審批。該批地圖的問題包括：

存在台灣省標註錯誤

漏繪南海諸島、釣魚島、赤尾嶼等重要島嶼

漏繪南海九段綫及中日海上島嶼歸屬範圍綫

西藏譯作 TIBET

《中華人民共和國海關進口境印刷品及音像製品監管辦法》列明，有十三類內容的印刷品及音像製品禁止出境，包括「危害國家統一、主權和領土完整」、「攻擊中國共產黨，詆毀中華人民共和國政府」、「危害國家安全或者損害國家榮譽和利益」及「涉及國家秘密」等。而今次的「問題地圖」被指「危害國家統一、主權和領土完整」，因此被海關禁止出境。

根據海關的短片，部分英文地圖同時標註了 CHINA、TAIWAN 和 HONG KONG。有部分地圖則在 Taiwan 之上標註了 REPUNLIC OF CHINA，即中華民國。除了帖文指出的問題，涉案的部分英文地圖把西藏翻譯作 TIBET。中國外交部長王毅曾在 2023 年一個論壇上指出，在外交部的官方翻譯中，西藏的英文翻譯不再使用 Tibet，而是普通話拼音 Xizang。

這幅被禁出口的地圖，並列了 CHINA、TAIWAN 和 HONG KONG。（海關發佈短片撮圖）

這張英文地圖把西藏譯作 TIBET，與中國官方翻譯不一致。（海關發佈短片撮圖）