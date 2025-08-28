英日混血女星的逆天人生！中條彩未怎麼從T台紅到大銀幕？

模特選秀一戰成名

你有沒有想過，一個14歲的女孩參加雜誌選秀，就能瞬間變成日本娛樂圈的超新星？🌟

中條彩未（Ayami Nakajo），1997年2月4日出生於大阪，英日混血的她有著169公分的模特身材和超仙氣質。

2011年，她在《Seventeen》「Miss Seventeen」比賽中從7000多人裡殺出重圍，拿下大獎，和新川優愛並肩成為專屬模特。

粉絲在X上瘋狂喊：「這女孩也太像從漫畫走出來了吧！」她的星路開端，簡直像偶像劇開場！

時尚圈的閃亮新寵

中條彩未的模特生涯根本是開掛！2012年，她第一次踏上「東京Girls Collection」的T台，氣場強到讓全場驚呆。😎

2017年，她跳槽到《CanCam》當專屬模特，隨手一拍就是時尚大片！

她在IG（@nakajo_ayami）曬的造型照，總能讓粉絲留言區炸開：「這衣服被你穿出仙氣了！」她的時尚sense，真的讓人看了就想喊「買爆」！

演技炸裂，影視圈無縫接軌

別以為中條彩未只有美貌，她演戲的本事更是不得了！2012年，她在《黑之女教師》裡初次亮相，飾演梅原優，清新演技圈粉無數。

2014年的《電影版 零》讓她首挑大樑，演月守アヤ的驚悚模樣嚇得觀眾雞皮疙瘩狂冒。😱

2017年的《青春後空翻》直接讓她抱回日本電影學院獎新人獎，導演在《ザテレビジョン》訪問中大讚：「中條的角色詮釋像天生演員！」她的每部作品，都讓人捨不得眨眼！

文藝少女的私下日常

中條彩未私底下可是個超有質感的文藝少女！📚 她愛一個人跑去神田神保町的二手書店挖寶，還常窩在名画座看老電影，享受那種復古的電影氛圍。

她在訪問中笑說：「一個人看電影超療癒，完全能放空！」粉絲在X上看到她分享的書單，直呼：「這品味也太文青了吧！」

她跟黑島結菜還是超級閨蜜，兩人常一起吃飯聊八卦，連對方爸媽都熟到像家人！

社群女王，粉絲愛到瘋

中條彩未的社群魅力簡直無敵！截至2025年，她的IG（@nakajo_ayami）有237萬粉絲，隨手po的拍戲花絮或日常照都能掀起熱潮。😍

像她在《TOKYO MER～行動急診室～》（2021年，飾弦卷比奈）的幕後照，粉絲直喊：「這制服也太好看！」

她在X上偶爾用大阪腔發文，親切到不行，網友留言：「ポーちゃん你也太可愛了吧！」2023年她宣布跟社長老公市原創吾結婚，粉絲祝福直接刷爆：「小寶一定要幸福！」

作品一部比一部會

中條彩彼此的影視作品可說是部部經典！2019年的《白衣戰士!》裡，她演活潑可愛的立花遙香，圈粉無數；2020年的《閻魔堂沙羅的推理奇譚》則化身冷靜聰明的閻魔沙羅，演技讓人驚豔。🎬

電影方面，2018年的《偽戀》（飾桐崎千棘）和《三次元女友》（飾五十嵐色葉）都超有少女漫畫感，粉絲在X上狂讚：「中條演的漫改女主根本完美！」

2025年的《電影版TOKYO MER：行動急診室 南海任務》和《Amalock》更讓人期待她再創高峰！

Japhub小編有話說

中條彩未從模特選秀到影視圈的全能女神，簡直是用顏值和實力征服大家的夢幻存在！她的文藝少女魂、炸裂演技還有對粉絲的真心互動，讓小編完全被圈粉。🌈

想第一時間追她的最新動態？快去IG看她的超美日常照，保證讓你淪陷！你最愛中條的哪部戲？快來留言跟小編聊聊，一起為這位混血女神瘋狂打Call！