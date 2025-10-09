英曼徹斯特猶太會堂襲擊者 宣稱效忠伊斯蘭國

（法新社倫敦8日電） 英國反恐警方今天表示，上週襲擊曼徹斯特一座猶太會堂的男子，在行凶過程中曾撥打緊急電話向警方，宣稱效忠伊斯蘭國（Islamic State）組織。

英格蘭西北區反恐警務單位發言人表示：「在希頓公園希伯來公會猶太會堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）外發動攻擊初期，襲擊者曾打電話給警方，自稱效忠所謂的伊斯蘭國。」

攻擊者為35歲的夏邁（Jihad al-Shamie），他在犯案後7分鐘內即遭警方擊斃。這起攻擊造成兩名猶太人喪生，其中一人疑遭警方的流彈擊中身亡。