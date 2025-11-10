HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
英最大加密貨幣查扣案 中國女商人面臨最高14年徒刑
（法新社倫敦10日電） 曾過著奢華生活、被稱為「女財神」的中國商人錢志敏，現在因英國警方查扣價值超過60億美元的比特幣－－創下英國史上最大加密貨幣查緝紀錄，將在今明兩天的聽審後被判刑，面臨最高14年的刑期。
這名47歲、化名「張雅迪」（Yadi Zhang）的女子，2014年至2017年間在中國以詐騙手法使超過12萬8000名受害人上當，並將非法所得資金轉存為比特幣資產。
錢志敏在這起詐騙案件中扮演主導角色。
警方及檢方指出，她2018年利用偽造文件潛逃出中國，抵達英國後，試圖在當地將贓款洗白。
她最高將面臨14年徒刑。
這名中國籍人士已於9月29日承認取得並持有犯罪所得，預計將於今明兩天在倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）聽審後被判刑。
同案的馬來西亞華裔同夥林成福（Seng Hok Ling，音譯），和錢志敏同為47歲，先前亦於同一法院認罪承認洗錢，也將面臨宣判。
另一名女性共犯溫健（Jian Wen,音譯），去年因涉案遭查獲價值超過20億美元的比特幣錢包，被判處6年8個月徒刑。
據信，錢志敏主導了這樁龐氏騙局，即以新參與人的資金支付舊投資人。
她將大部分受害者資金兌換成比特幣後，開始在英國以房地產等方式洗錢，包括購置價值2300萬英鎊（約3000萬美元）的倫敦豪宅。
警方對被告林成福的監控行動於2024年4月導致錢志敏落網，當局並查扣現金、黃金及加密貨幣，合計價值1100萬英鎊。
在她被捕前，倫敦警方進行了當時史上最大宗加密貨幣查扣行動，沒收超過6萬1000枚比特幣，按現行匯率價值逾60億美元。
律師事務所Fieldfisher的葛洛佛（William Glover）表示，這「可能是史上個人、但非企業涉案金額最大的同類法律案件」。
他指出，部分當事人蒙受了巨大的個人損失，甚至影響到生活、婚姻及家庭。
代表其他投資人的段和段（Duan & Duan）律師事務所的?精明（Jackson Ng）表示，被告曾舉辦多場公開活動，並自稱獲政府支持。
他指出，許多非專業投資人往往不會親自查證，因而遭到誘騙及剝削。
一對中國籍夫婦，都是40多歲的上班族，2016年參加說明會後，把為自己退休和女兒準備的數十萬美元積蓄投入，卻血本無歸。
?精明表示，2017年起，原本承諾的投資回報即沒有入帳，現在他們的女兒也已與他們斷絕聯繫。
隨著話題逐漸發燒，比特幣從2018年底的約3600美元漲到現今徘徊在10萬美元左右。
英國當局提出的補償機制方案，目前仍在倫敦高等法院的民事訴訟程序中討論。
據消息人士表示，約有1300名自稱受害者已經出面求償。（編譯：陳政一）
