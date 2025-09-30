英最大宗比特幣洗錢案 華女當庭認罪

【on.cc東網專訊】英國涉逾55億英鎊（約575億港元）的最大宗比特幣洗黑錢案、中國天津藍天格銳電子科技有限公司非法吸收公眾存款案主犯錢志敏，周一（29日）在倫敦出庭受審，承認關於比特幣洗錢的指控。

47歲的錢志敏又名張雅迪（Yadi Zhang），在2014至2017年間涉在中國以金融騙局，詐騙逾12.8萬名投資者，並將非法所得以比特幣資產的形式儲存。倫敦警方表示，錢志敏是這場詐騙的主要參與者，她2018年使用偽造證件逃至英國，並於同年9月在一名女共犯的幫助下試圖透過購買房產來洗錢，對方已罪成判囚6年8個月。

廣告 廣告

錢志敏在倫敦薩瑟克區刑事法庭上，決定更改之前的抗辯主張，承認一項持有犯罪所得財產罪名和一項轉移犯罪所得財產罪名，該案涉及6.1萬枚比特幣。法官將錢志敏還押拘留等待宣判，具體量刑日期待定。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】