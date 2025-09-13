英極右派集會爆衝突 警方遭暴力攻擊逮捕9人

（法新社倫敦13日電） 英國首都倫敦今天一場由極右派人士羅賓森（Tommy Robinson）發起、吸引10多萬人響應的集會爆發衝突，警方在試圖控制人群時面臨「無法接受的暴力行為」並逮捕9人。

羅賓森將這場「團結王國」（Unite the Kingdom）集會遊行稱為全國「最大言論自由節」。

而在以北約1.5公里的地方，另有約5000名民眾參加「挺身對抗種族主義」（Stand Up to Racism）的遊行，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）部署約1000名警力，分隔兩派對立陣營。

倫敦警方表示，「團結王國」集會之所以爆發衝突，是因為部分群眾無法進入主舞台區，於是企圖闖入距離對立陣營不遠的所謂「淨空區」。

警方說：「員警上前阻止時遭遇無法接受的暴力行為。他們遭人拳打腳踢，還有人朝他們丟瓶罐、照明彈等物品。」