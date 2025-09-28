英法德事隔 10 年重啟對伊朗全面制裁 批屢次違反核協議 伊朗：不公平、不正義︱Yahoo

伊朗總統裴澤斯基安(Photo by Iranian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】英國、法國及德國觸發「快速恢復」機制，重新對伊朗實施全面經濟及軍事制裁，距離 2015 年核協議簽署、相關制裁解除已過去 10 年。三國指控伊朗持續擴大核計劃、缺乏合作，並未履行協議規定。

綜合外媒報道，伊朗自 6 月美國及以色列轟炸多個核設施及軍事基地後，暫停履行協議規定的核設施檢查。伊朗總統裴澤斯基安早前強調，國家無意研製核武，並形容制裁「不公平、不正義及非法」。

三國外長在聯合國發表聲明，稱伊朗「屢次違反承諾」，未能回應外界關切，亦拒絕延長協議。聲明批評德黑蘭不配合國際原子能機構（IAEA），既未允許檢查人員重返核設施，也未提交高濃縮鈾庫存的完整報告。

轟炸對伊朗核計劃效果被質疑

美國及以色列早前轟炸伊朗核設施，聲稱成功削弱其核能力，並懲罰德黑蘭支持的地區代理組織襲擊以色列。但外界質疑轟炸對伊朗核計劃的實際打擊效果。國際原子能機構則確認，經一段時間停頓後，伊朗近日已恢復檢查。

裴澤斯基安表示，若要恢復正常的核濃縮計劃，伊朗需要確保核設施不再遭以色列攻擊。他又拒絕美國提出的條件，即交出全部濃縮鈾庫存以換取為期三個月的制裁豁免，直言「為何要讓自己每個月都套上繩索」。

歐洲三國則強調，恢復制裁「並非外交的終結」，呼籲伊朗避免採取升級行動，並期望持續談判能緩解緊張局勢。