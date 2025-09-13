英法德籲停止進攻加薩 並譴責以色列空襲卡達

（法新社柏林12日電） 德國、英國、法國今天發布聯合聲明，呼籲以色列「立即」停止進攻，並譴責以色列日前跨境空襲卡達。

以色列計劃奪取加薩走廊（Gaza Strip）最大城加薩市（Gaza City），並宣稱這座城市是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）最後的據點之一。哈瑪斯於2023年10月突襲以色列，引發以哈戰爭。

德國、英國、法國三國外長今天發布聯合聲明，「緊急呼籲以色列立即停止在加薩市的軍事行動，這些行動已造成大量平民流離失所與死傷，以及關鍵基礎設施被摧毀」。

這份聲明也指出，「必須聚焦達成永久性停火，且釋放所有剩餘人質，以及提供加薩大量援助以終結飢荒…我們要求聯合國與非政府人道組織，能在加薩走廊所有地區安全工作，包含當地北部區域」。

這3個國家外長的聯合聲明，也譴責以軍本月9日跨境空襲卡達首都杜哈（Doha）鎖定位在當地的哈瑪斯官員，是「侵犯卡達主權，而且使這個地區面臨緊張進一步升溫的風險」。