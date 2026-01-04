龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
英法戰機空襲敘利亞地下軍火庫 打擊伊斯蘭國殘餘勢力︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國國防部表示，英國皇家空軍颱風戰機（Typhoon）與法國軍機共同合作，空襲敘利亞境內一個由極端組織伊斯蘭國使用的地下軍火庫。官方透過精細的情報分析，判定該設施存放武器及炸藥，其位置坐落於敘利亞中部古城帕米拉（Palmyra）以北的山區。
綜合外媒報道，英軍戰機在行動中發射 Paveway IV 導引炸彈，打擊通往該地下設施的多條隧道，初步評估相關目標已被成功擊中。英國國防部續指，空襲於當地時間 1 月 3 日星期六深夜進行，所有軍機在行動後已安全返回基地，目前未有跡象顯示行動導致平民傷亡理。
伊斯蘭國過去曾統治敘利亞及伊拉克的局部地區，直至 2019 年在巴古茲（Baghuz）戰役中戰敗。英軍自 2014 年起作為國際聯盟成員，持續利用無人機及載人軍機巡邏敘利亞領空，防範該組織勢力重燃。
伊斯蘭國仍有近 7000 名武裝份子
聯合國資料顯示，伊斯蘭國目前在敘利亞及伊拉克境內仍保留約 5,000 至 7,000 名武裝份子。敘利亞在總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導下，於 11 月正式加入由美國主導的打擊伊斯蘭國聯盟，成為該聯盟第 90 個成員國。該聯盟旨在清除組織餘黨，並遏止外國武裝份子進入中東地區。
英國國防大臣賀理安（John Healey）表示，這次行動展示英國與盟友並肩作戰的決心，致力剷除中東地區的伊斯蘭國勢力及其暴力意識形態。賀理安感謝在聖誕節及新年期間部署的英軍人員，認為軍方展現專業精神與勇氣，隨時準備應對威脅生活方式的恐怖份子，確保國家安全。
