英法擬承認巴勒斯坦建國 以色列外長嚴辭警告

（法新社耶路撒冷7日電） 對國際社會推動承認巴勒斯坦建國一事，以色列外長薩爾今天抨擊這是「錯誤」舉動，並警告可能引發以國「單方面反應」。此前有報導說以色列打算併吞約旦河西岸部分地區。

法新社報導，法國和英國等多個國家已經承諾，將在本月稍後聯合國大會期間，承認巴勒斯坦建國。

薩爾今天表示，承認巴勒斯坦建國「將破壞區域穩定」，讓「和平更難實現」。

薩爾（Gideon Saar）與來訪的丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）舉行聯合記者會，他指出：「這也將促使以色列做出單方面決定。」但未具體說明單方面反應為何。

薩爾又說：「像法國和英國這樣推動承認巴勒斯坦建國，已經犯下重大錯誤。」

拉斯穆森則表示，丹麥並無相同計畫。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）早前宣布法國將承認巴勒斯坦國，並於7月與沙烏地阿拉伯共同主持會議，呼籲透過兩國方案來解決以巴衝突；此後，以色列與法國之間的關係特別緊繃。

英國則表示，若以色列未能同意加薩戰爭停火，英國將會承認巴勒斯坦國。（編譯：紀錦玲）