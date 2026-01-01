英法海底隧道停電致列車大亂 歐洲之星雖復駛但誤點

（法新社巴黎31日電） 英法海底隧道因電力故障導致數千名旅客受困，部分旅客甚至徹夜待在無電力的列車上。經過搶修後，列車交通31日雖已部分恢復，但仍有多班次取消及延誤。

英國倫敦與法國巴黎間的兩班列車已取消，雙向往來多數列車皆延誤。歐洲之星（Eurostar）也警告，跨年夜列車服務恐受「連帶影響」。

來自倫敦的婦人雷諾夫（Christelle Renouf）與丈夫及兩名子女赴巴黎，卻因列車受阻，旅程比原定多花12小時。

廣告 廣告

她在巴黎北站說：「上車後，列車先是因人手不足停止一小時，接著又在隧道入口前停下，因為有條纜線掉落車廂上。」家人只好在「沒有電、水和無線網路」的列車上度過一夜。

歐洲之星列車的發言人表示，一條接觸網纜線掉落在一輛往返倫敦及巴黎的歐洲之星列車上，事發地點就在英法海底隧道口附近。

營運商12月30日宣布倫敦、巴黎、阿姆斯特丹及布魯塞爾間所有列車暫停服務，讓許多跨年旅客被迫緊急尋找替代方案。

不過，歐洲之星31日表示「經過昨日英法海底隧道電力異常及夜間部分鐵路設施問題後，今日列車已恢復行駛」。

但歐洲之星表示，仍有「部分列車可能延誤，或臨時取消」。