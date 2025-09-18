英王查爾斯三世辦國宴 讚揚川普致力追求和平

今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台更新，表示一號風球會在星期四（18日）維持，並提醒大家，按南海東北部的熱帶低氣壓情況評估，星期五稍後驟雨增多，而週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，大家要帶遮出街啊！至於網民熱烈討論的另一呂宋熱帶氣旋，是否如大家所講般，威力比「山竹」強呢，天文台都有說明情況，即睇詳情～

Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前