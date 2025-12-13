英王查理斯三世癌症治療進度良好 料明年可減少療程｜Yahoo

英王查理斯三世透過錄影片段表示，其癌症治療進度良好，預計新一年可縮減治療計劃。（Tommy Forbes/Bango Studios/PA Wire/Handout via REUTERS）

【Yahoo 新聞報道】英王查理斯三世表示，其癌症治療進度良好，預計新一年可減少治療計劃。醫生團隊界定療程將進入「預防階段」，並會繼續監察他的健康狀況。

查理斯三世在錄影片段向大家分享「好消息」，他說：「多得早期診斷、有效干預和遵循醫生指示，我的癌症治療計劃在新一年可減少。這個里程碑是我的榮幸，亦證明近年治癌療程有顯著進步。」他說，普遍五成人在其一生中會確診癌症，希望透過自身例子給予鼓勵，並由衷感謝醫護團隊。

現年 77 歲的查理斯三世表示，很多人因為害怕或怕尷尬而迴避身體檢查，但當他們最終決定去檢查時，往往慶幸自己有這樣做。他強調及早篩檢的重要性，說它可以拯救性命，又以自己為例，指提早發現癌症可以在接受治療的同時過正常的生活。

白金漢宮發表聲明，形容查理斯三世的康復進度非常積極，治療反應非常好，醫生團隊界定療程將進入「預防階段」，並會繼續監察他的健康狀況。英國王室去年宣布查理斯三世患癌，但未透露癌症類型。