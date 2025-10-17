英王查理斯下月訪梵蒂岡 近 500 年來首位英國君主與教宗公開祈禱︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】英王查理斯將成為 近 500 年以來，首位在位期間與教宗公開祈禱的英國君主，他將於下月偕皇后展開對梵蒂岡的國事訪問，並於 10 月 22 日至 23 日出席由教宗良十四世主持的合一祈禱儀式。這被視為自 1534 年英王亨利八世（Henry VIII）與羅馬教廷決裂以來，英國君主與教宗關係的重大里程碑。

綜合外媒報道，國王此行亦會到訪聖保祿大殿，該教堂與英國王室淵源深厚，可追溯至撒克遜時代，當時國王曾資助教堂維護聖保祿墓地。

將獲授予「皇家兄弟」榮銜

查理斯應教堂院長建議，並經教宗批准，將獲授予「皇家兄弟」（Royal Confrater）榮銜，以表彰精神上的友誼。這一榮銜並不賦予任何職責或改變國王作為英格蘭教會最高領袖的憲制與宗教地位，而是對他多年推動宗教共融及促進不同信仰交流工作的肯定。

廣告 廣告

聖保祿大殿特別為查理斯設置了一張印有王室徽章的座椅，他將在合一禮拜時使用，之後該座椅將永久放置於教堂後殿，供其後代君主使用，以象徵兩位元首之間的相互尊重。

白金漢宮發言人表示，這是自宗教改革以來，首度出現教宗與英國君主於西斯汀禮拜堂共同祈禱的情況，也是英國君主首次出席聖保祿大殿的宗教儀式。英國外交部發言人則稱，在當前全球局勢動盪之際，英國與梵蒂岡的關係「比以往任何時候都更為重要」，這次國事訪問將是加強雙方關係的重要時刻。