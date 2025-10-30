英王胞弟安德魯遭撤王子頭銜、收回住所

（法新社倫敦30日電） 英國王室宣布，國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）將撤銷弟弟安德魯的王子頭銜，並收回其在溫莎的寓所。安德魯的行為及他與美國性犯罪者艾普斯坦的關係多年來受到外界檢視。

王室今天發布聲明表示，「陛下今天正式啟動程序，撤銷安德魯王子的稱謂、頭銜及榮譽」，「今後安德魯王子將以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名」。

王室進一步指出，安德魯也已接獲通知，須搬離他在溫莎大公園（Windsor Great Park）的長年住所，遷往「其他私人住所」。

聲明寫道：「儘管他持續否認相關指控，這些處分仍被認為是必要之舉。」

「國王與王后陛下想表明，他們始終關心並深切同情所有虐待形式的受害者及倖存者。」

王室發表這則聲明的幾天前，指控美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）回憶錄上市。朱弗里在書中再次詳細控訴安德魯3度與她發生性行為，包括在她年僅17歲時。

安德魯否認所有不法行為，並於2022年同意支付擁有美國、澳洲雙重國籍的朱弗里數百萬美元，以了結朱弗里對自己提出的民事性侵訴訟。

朱弗里今年4月自殺身亡，享年41歲。家屬在致英國廣播公司（BBC）的聲明中說：「今天，一位來自普通美國家庭的平凡女孩，憑藉她的真相與非凡勇氣，擊垮了一位英國王子。」

艾普斯坦則是於2019年在獄中等待性販運相關指控審判期間自殺。