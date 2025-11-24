英相發言人：樂見美、烏日內瓦會談取得重大進展

菲律賓總統小馬可斯表示，當局已就防洪工程重大貪腐案，拘留7名疑犯，並正追捕更多懷疑涉案人士。小馬可斯指，被拘留的7人中，有6人是在周末向警方自首，另1人則在奎松市郊區一處住宅內被捕，當局亦在現場拘捕一些企圖協助疑犯匿藏的人士。小馬可斯較早時在社交平台發文，警告案中其他疑犯自首，強調會追捕到底。內政部表示，有3名身處海外的疑犯，相信很快會向菲律賓駐美國、新西蘭及約旦大使館自首，將被遣返回國；同時亦有疑犯仍然下落不明。 菲律賓約30名國會眾議員及公共工程與公路部官員，早前被揭發在防洪工程中收受現金回扣，引發國民不滿，大批民眾上街抗議。小馬可斯其後宣布成立獨立機構調查。小馬可斯的表弟、眾議院議長羅穆亞爾德斯因醜聞宣布辭職，另有最少3名政府工程師被解僱。(ST)

infocast ・ 7 小時前