英相發言人：樂見美、烏日內瓦會談取得重大進展
（法新社倫敦24日電） 英國首相施凱爾（Keir Starmer）的發言人今天表示，施凱爾樂見上週末有關烏克蘭和平的會談取得「重大進展」。
發言人說：「首相顯然樂見美國與烏克蘭昨天在日內瓦會談所取得的重大進展。」
發言人並補充，「還有一些未竟事項」，將在「接下來的幾天或幾週內進一步討論」。
