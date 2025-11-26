英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排

【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，會考慮為BNO持有人設過渡安排。

不少移英港人批評英國政府違反對港人的承諾，增加申請永居的難度，有港人組織發起聯署行動反對，已獲逾兩萬人支持。英國下議院周二辯論擬議移民改革對人道主義簽證途徑的影響，當中BNO簽證再成為焦點，有議員認為新收入與英語要求將打擊在英港人，強調BNO簽證並非主要出於經濟目的。

塔普回應稱，雖然BNO簽證途徑屬於「賺取定居權」框架，原則上適用新要求，但政府正收集意見，以確定應否豁免某些弱勢群體的新強制性要求，或採取過渡性措施，特別是BNO持有人。他承認議員的擔憂很有說服力，所有方案目前均在考慮之列，包括以資產為基礎的收入要求替代方案。

