告別機上斷線！英航2026年革命性升級 全艙免費Starlink衛星WiFi 香港航線有望受惠

長途機最怕無網絡？英國航空（British Airways）終於聽到大家心聲！航空公司正式宣布與SpaceX旗下的Starlink衛星網絡合作，於2026年起全機隊將提供免費高速WiFi服務。最重要的是，今次並不是頭等艙專利——經濟艙乘客都可以由上機一刻開始，全程享用高速上網服務，就算煲劇、online meeting或打online game都無問題，以後搭長途機都不怕失聯或沉悶啦！

2026年起英航經濟艙內乘客使用平板電腦上網，未來不需額外付費就可以享用高速WiFi服務。（圖片來源：british airways）

所有艙等免費上網 經濟艙成最大贏家

英國航空的母公司IAG早前正式宣布與Elon Musk的衛星公司Starlink達成協議，預計從2026年開始，將逐步為集團旗下超過 500架飛機提供免費而且高速的機上Wi-Fi服務。當中包括了英國航空、愛爾蘭航空、西班牙國家航空）及伏林航空等，目標是徹底提升所有旅客的空中連線體驗。

廣告 廣告

這項新服務承諾是「可靠且超快」的免費 Wi-Fi。對於乘客來說，最實用之處在於它承諾能提供由上機開始至降落的「無延遲」上網體驗。即使飛機跨越不同國家，網絡連線也不會中斷或出現延遲，確保乘客能夠即時回應訊息、進行串流娛樂等活動。更重要的是，不論你在哪個艙等，服務都是完全免費，而且乘客可以連接多個個人裝置，毋須複雜的特別登入程序。英航稱這項技術推出，是其耗資70億英鎊「轉型」計劃中的重要一環，旨在為旅客帶來猶如家中使用網絡一樣服務。

2026年起英航旗下航空公司可免費享用高速WiFi服務，無需購買昂貴套餐。（圖片來源：british airways）

英航與SpaceX旗下的Starlink衛星網絡合作，可在38,000呎高空提供如家中般的上網速度。（圖片來源：IG@starlinkcooficial）

從收費到免費，航空業的Wi-Fi大戰

英航表示將Starlink加入機上服務之中，視為一次「顛覆性」的改變，能提升乘客在航班上的整體，尤其是在短途航線的競爭中，可從其他航空公司中脫穎而出。在這次改變之前，英航大部分機上的網絡服務只限於透過air系統提供有限度的Wi-Fi，而俱樂部會員雖然可以免費使用文字訊息服務，但對於希望在飛行期間觀看高清影片或進行串流活動的乘客，往往需要支付由4.99至21.99英鎊不等的Wi-Fi套餐費用。這次的免費上網服務，確實提升了英航的競爭力。

英航並非唯一關注衛星網絡技術的航空公司。根據公開資料，多間國際航空公司已開始評估或測試Starlink等衛星網絡服務，顯示機上WiFi已成為航空業競爭的重要戰場。如阿聯酋航空（Emirates）已宣布11月23日起在部分波音777航班提供免費Starlink服務，預計2027年中完成全機隊安裝以及維珍航空（Virgin Atlantic）早在6月已宣布2026年起安裝Starlink，預計2027年底完成等，而台灣的長榮、華航、星宇以及香港的國泰，亦陸續提供不同方式的機上免費Wifi，似乎在不久將來所有航空公司都會提供機上免費的Wi-Fi服務。

阿聯酋航空的波音客機，11月起部分航班已提供免費Starlink WiFi服務。（圖片來源：FB@Emirates）

而維珍航空的波音客機，亦預計2026年起安裝Starlink系統，與英航直接競爭。（圖片來源：FB@Virgin Atlantic）

英國航空

網址：按這裏

更多相關文章：

2025全球最強中轉機場排行榜出爐！英國希斯路連續第3年奪冠/亞洲三大機場入榜/東京羽田跌出三甲

英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒

英國旅遊｜Pokémon快閃店登陸倫敦自然史博物館 即睇限定商品、開幕日期及預約辦法

英國這個機場最多延誤！英國民航局排行榜出爐 主要原因是⋯？

英國聖誕文化｜英國人迎接聖誕有咩做？寄聖誕咭畀親友、狂掃金莎/朱古力禮盒 竟然仲會「派利是」！

英國旅遊｜歐洲首個環球影城有望落戶倫敦近郊！官方證實已經買地、三個原因決定選址

2025年歐洲最受歡迎的15個城市！18萬讀者票選，巴黎、倫敦榜上無名？

英超門票2025｜6大球會主場門票9折優惠！現場睇英超低至$566.1、熱刺主場$736.2起

《侏羅紀世界體驗》 倫敦站強勢回歸！大玩6大展區 由孵化恐龍蛋到正面對峙T-Rex

英國聖誕市集｜倫敦8個必去聖誕市集 傳統小木屋飲熱紅酒/機動遊戲/馬戲表演/人造飄雪過白色聖誕