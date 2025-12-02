告別機上斷線！英航2026年革命性升級 全艙免費Starlink衛星WiFi 香港航線有望受惠

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
長途機最怕無網絡？英國航空（British Airways）終於聽到大家心聲！航空公司正式宣布與SpaceX旗下的Starlink衛星網絡合作，於2026年起全機隊將提供免費高速WiFi服務。最重要的是，今次並不是頭等艙專利——經濟艙乘客都可以由上機一刻開始，全程享用高速上網服務，就算煲劇、online meeting或打online game都無問題，以後搭長途機都不怕失聯或沉悶啦！
所有艙等免費上網 經濟艙成最大贏家
英國航空的母公司IAG早前正式宣布與Elon Musk的衛星公司Starlink達成協議，預計從2026年開始，將逐步為集團旗下超過 500架飛機提供免費而且高速的機上Wi-Fi服務。當中包括了英國航空、愛爾蘭航空、西班牙國家航空）及伏林航空等，目標是徹底提升所有旅客的空中連線體驗。
這項新服務承諾是「可靠且超快」的免費 Wi-Fi。對於乘客來說，最實用之處在於它承諾能提供由上機開始至降落的「無延遲」上網體驗。即使飛機跨越不同國家，網絡連線也不會中斷或出現延遲，確保乘客能夠即時回應訊息、進行串流娛樂等活動。更重要的是，不論你在哪個艙等，服務都是完全免費，而且乘客可以連接多個個人裝置，毋須複雜的特別登入程序。英航稱這項技術推出，是其耗資70億英鎊「轉型」計劃中的重要一環，旨在為旅客帶來猶如家中使用網絡一樣服務。
從收費到免費，航空業的Wi-Fi大戰
英航表示將Starlink加入機上服務之中，視為一次「顛覆性」的改變，能提升乘客在航班上的整體，尤其是在短途航線的競爭中，可從其他航空公司中脫穎而出。在這次改變之前，英航大部分機上的網絡服務只限於透過air系統提供有限度的Wi-Fi，而俱樂部會員雖然可以免費使用文字訊息服務，但對於希望在飛行期間觀看高清影片或進行串流活動的乘客，往往需要支付由4.99至21.99英鎊不等的Wi-Fi套餐費用。這次的免費上網服務，確實提升了英航的競爭力。
英航並非唯一關注衛星網絡技術的航空公司。根據公開資料，多間國際航空公司已開始評估或測試Starlink等衛星網絡服務，顯示機上WiFi已成為航空業競爭的重要戰場。如阿聯酋航空（Emirates）已宣布11月23日起在部分波音777航班提供免費Starlink服務，預計2027年中完成全機隊安裝以及維珍航空（Virgin Atlantic）早在6月已宣布2026年起安裝Starlink，預計2027年底完成等，而台灣的長榮、華航、星宇以及香港的國泰，亦陸續提供不同方式的機上免費Wifi，似乎在不久將來所有航空公司都會提供機上免費的Wi-Fi服務。
