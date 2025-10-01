英艦上月闖台海 解放軍戰機模擬攻擊

【on.cc東網專訊】英國皇家海軍護衞艦里士滿號與美國海軍導彈驅逐艦希金斯號9月12日穿越台灣海峽，英媒周二（9月30日）引述消息報道，解放軍戰機當時曾對里士滿號實施模擬導彈攻擊。此外，英國皇家海軍航空母艦威爾斯親王號早前在南海爭議水域航行時，亦遭中國軍艦騷擾。

英方軍官描述，里士滿號穿越台灣海峽時，中方戰機沿着發動攻擊時會採取航線飛行，先爬升高度，然後拉開距離並以50度角轉彎。他認為有關舉動相當於情報戰行動，中方意在讓英方知道已被鎖定，英方預期會有反應，不會是暴力性質，並確信中方不會真正發射導彈。此外，當里士滿號艦載灰背隼MK2直升機巡邏時，亦遭中國同級直10直升機尾隨監視。

威爾斯親王號航母打擊群穿越南沙群島時，遭受中國海軍艦艇追蹤，包括一艘巡洋艦、兩艘護衞艦、一艘偵察船及多艘海警船。威爾斯親王號值班軍官形容，中方船艦試圖騷擾，4至5艘船隻企圖靠近，試圖稍微施壓來測試英方底線。英方軍官補充，不預期中方會實際開火，且在其他層面上，解放軍部隊表現得相當專業，始終保持安全距離。

