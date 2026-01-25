英規畫「國家警察局」 仿FBI打擊重大犯罪

（法新社倫敦24日電） 英國政府今天宣布將成立類似美國聯邦調查局（FBI）的國家警察機構，整合各單位資源，強化應對詐欺、網路與組織犯罪等重大案件能力。

英國政府今天表示，新成立的「國家警察局」（National Police Service, NPS）以打擊複雜與重大犯罪為宗旨，整合目前分散全國的既有機構，包括國家打擊犯罪局（National Crime Agency, NCA）與各區域組織。

英國內政部表示，這是警政200年來最重大改革。

這項改革將減輕地方警政負擔，地方應專注日常治安，將時間與資源投入打擊商店行竊與反社會行為等事項，而不是為其它事務所分散。

內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）說：「部分地方警力缺乏打擊現代複雜犯罪所需的技能或資源，例如詐欺、兒少網路性剝削或組織犯罪集團。」

她補充說：「我們將成立新的國家警察局，也就是所謂『英版FBI』，部署世界級人才與最先進科技，追蹤並逮捕危險罪犯。」

「如此一來，地方警力就能有更多時間投入社區犯罪防治。」

國家警察局將由1名局長領導，他將成為全英最高階的警務官員。

「國家警察局」是英國內政部所提出的諸多改革之一，內政部稱其為「警察制度成立2世紀以來規模最大的改革」。