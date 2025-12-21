英超精華｜車仔落後兩球逼和紐記

【12月20日16:30更新】台警繼續調查台北車站一帶周五發生造成包括疑兇在內4人死亡的持刀隨機傷人案，11名傷者中5人仍留醫，2人仍在加護病房。警方指，追捕期間墮樓身亡的27歲男疑兇是有計劃犯案，初步相信沒有共犯，已排除是恐怖襲擊。當局在台北捷運通道發現17枚煙霧彈，2枚未射出，另有15枚汽油彈、戰術背心和刀等，疑兇

am730 ・ 16 小時前