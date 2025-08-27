英駐華大使魏磊履新 向中國外交部遞交國書副本

【on.cc東網專訊】中國外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊周一（25日）接受英國新任駐華大使魏磊（Peter Wilson，前譯彼得‧衞奕信）遞交國書副本，魏磊於上周五（22日）抵華履新。

魏磊周一在其社交網帳號發文表示，當日他已向中國外交部遞交國書，意味其正式上任。作為英國駐華大使，他期待進一步發展這段對兩國安全、繁榮以及世界至關重要的關係。

魏磊是前港督衞奕信之子，今年5月獲宣布接替本月離任的吳若蘭出任英國駐華大使。魏磊從事外交工作多年，曾跟隨父親衞奕信來港生活，並接受過普通話語言培訓。

