許紹雄逝世終年 76 歲
范冰冰東京電影節再爭影后 為新片耕田畀蚊咬
【on.cc東網專訊】日本影壇盛事《第38屆東京國際電影節》昨日(27日)揭幕，內地女星范冰冰主演、張吉安執導的馬來西亞電影《地母》，入圍主競賽單元。昨日，她以黑白復古造型，偕合演的息影港星柏安妮女兒許恩怡亮相紅地氈後，即換上另一套靚衫，以十足十「印度西施」的打扮，出席電影的映後座談會。香港導演王穎與日本鬼才男星Lily Franky亦有到場，成台下座上客。
冰冰自15年前憑《觀音山》在東京影展封后，今年捲土重來，再次有電影入圍。她表示：「特別感謝今年到場的觀眾，日本是熱愛電影的國家。15年前我在東京影展封后，15年後再次站在這裏，還帶着自己的新片，有很多感慨。我是中國演員，拍了一部馬來西亞電影，這是一種奇妙的緣分。」她又哽咽表示，在東京電影節放映有不一樣的意義。而她為拍攝《地母》時，要學馬來西亞文、福建話等對白，還學習耕作，腿上被蚊叮了逾百次。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
騙案｜港鐵美孚站現「借錢黨」稱日後歸還終失聯 48歲男子被捕
港鐵美孚站驚現「借錢黨」。 一名男子於美孚港鐵站內聲稱需要金錢應急，向途人借取金錢，日後歸還，惟其後失去聯絡，途人懷疑自己受騙，於是報警求助。警方近日接獲報案後，昨日（26日）西九龍總區特遣隊人員在油尖區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名48歲姓李本地男子，他現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第6隊跟am730 ・ 1 天前
黃潔琪小背心谷盡教set頭 網友狂Loop夠4個鐘
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。Japhub日本集合 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（27/10-31/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，真美黃金魚蛋/潮州魚丸$29.9/2袋、麒麟生茶系列 $17.9/3件、百邦迷你Bit朱古力 $21.9/件、百邦Truffle & Sepiart 4口味雜錦朱古力家庭裝 $21.9/件、BOSOMI嬰兒加護濕紙巾60P $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
「船王」包玉剛大女婿蘇海文逝世 享年87歲
航運業傳來哀訊！BW集團發公告，指已故「船王」包玉剛大女婿蘇海文(Helmut Sohmen)於10月26日上午在香港逝世，享年85歲。蘇海文遺孀包陪慶夫人、長女蘇黎敏、長子包文剛、次子包文駿及女婿馬哲捷、長媳李戴思、次媳歐陽卓欣，以及9位孫兒哀思泣念。 曾執掌環球航運集團 蘇海文於1939年出生於奧地利，am730 ・ 8 小時前
【百佳】原箱優惠 道地原箱極品烏龍茶/ 解茶/ 纖解茶平均$2/包（即日起至30/10）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括雀巢各款原箱咖啡飲料 250毫升6罐裝4排 $133/箱（買1箱即送1排絲滑椰奶/椰青美式咖啡268毫升3支裝、買滿$238再送出前一丁日本版麻油味即食麵5包裝）、道地原箱極品烏龍茶/ 解茶/ 纖解茶 250毫升6包裝4排 $48/箱、佳之選原箱純淨水 6公升4支 $78/箱、Tempo 原箱盒裝紙巾18盒 $123/箱（買滿$200即減$20、買滿$268再送Tempo限量版購物袋 + 手抱紙巾仔）！YAHOO著數 ・ 15 小時前
等了33年終於宣布脫單！黃小愛曝男友模樣
[NOWnews今日新聞]跨性別網紅黃小愛以模仿女性角色聞名，幽默風格深受粉絲喜愛。而今（28）日她突然在Instagram宣布好消息，開心喊「我交男友了」，還直呼「33年終於出現了」，並曬出多張甜蜜...今日新聞 娛樂 ・ 3 小時前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！
1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。Japhub日本集合 ・ 1 天前
海關檢獲值200萬元懷疑冒牌波鞋及衣物 拘捕2人
【Now新聞台】海關打擊網上售賣懷疑冒牌波鞋，拘捕2人。 檢獲的證物包括1100件懷疑無牌波鞋及衣服。海關指，早前收到市民舉報，指有網店售賣懷疑無牌波鞋，上周一展開執法行動，突擊搜查位於荃灣一個工廈單位，發現一批市值200萬元懷疑無牌波鞋及衣物，拘捕一對兄妹，介乎29至31歲，相信是網店負責人，又指檢獲冒牌波鞋仿真度較高。調查亦發現其中一名被捕人以3個個人及公司戶口收取一共1300萬犯罪得益，海關已凍結其780萬元財產。#要聞now.com 新聞 ・ 12 小時前
前主播梁凱寧晒婚照 網民羨幕男方抱美人歸：上一世扶阿婆過馬路一萬次
前TVB新聞主播梁凱寧於2013年加入無綫新聞部，直至2019年離職。近年，梁凱寧除咗主持、KOL工作，亦為香港浸會大學傳理學院擔任新聞系客席講師，同時相當好學，修讀香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程，於前年正式成為衞生署認可言語治療師。梁凱寧一直有個大學時期就開始拍拖嘅男友，今年7月藉33歲生日，於社交平台宣布與男友訂婚。昨日（26日），梁凱寧PO出二人婚紗照，梁凱寧穿上若隱若現嘅婚紗款式，呈現好身材，被網民大讚「最美新娘子」，唔少網民留言恭喜，希望二人幸福滿滿，又有網民表示羨幕梁凱寧老公：「老公贏了99.99％香港人」、「天造地設嘅一對」、「好完美的靚😍😍congratulations ♥️」、「十分美麗，百看不厭」、「能娶得美嬌娘，夫復何求！」、「又有多一個人上一世扶阿婆過馬路一萬次」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2025東京車站熱門伴手禮Top10！冠軍「焦糖布蕾」一顆難求
「NY Cheese」這次未入榜，反而由「焦糖烤布蕾」奪下第一名、成為最難買的爆款。想知道東京車站一番街必買伴手禮有哪些？以下盤點十款人氣甜點清單，一次收好！bella儂儂 ・ 10 小時前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
張柏芝內地節目遲上車被影后黑面鬧爆 真實人品遭網民議論紛紛
張柏芝當年憑甜美外貌大受歡迎，又藉周星馳電影《喜劇之王》一炮而紅，近年積極於內地發展，曾於直播產品活動中，短短兩小時就迎來破億銷售額，吸金力驚人。近日，張柏芝喺內地熱播綜藝《一路繁花2》中，被金雞影后何賽飛鬧爆：「你在幹甚麼呢」，同場嘅劉嘉玲都露出無奈神情。呢段互動瞬間引起討論，令網民對張柏芝嘅真實人品議論紛紛。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
未阻印度人車上吃手抓飯惹爭議 深圳地鐵否認雙標
【on.cc東網專訊】內地有多名印度人在廣東深圳地鐵車廂內吃手抓飯，由於未有人阻止，網民質疑執法雙重標準。深圳地鐵周一（27日）回應時強調會一視同仁，只是巡查人員當時沒看見；又稱之後會加強管理及培訓，事情已處理，也會發相關通告。on.cc 東網 ・ 13 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 12 小時前
難怪他們都是有錢人！命理師曝對賺錢最有慧根的5星座，周杰倫、蔡依林都上榜
賺錢不只是靠努力，同時還要對金錢有特別的敏銳度，才有機會讓小錢滾大錢，透過不同的方式讓自己每一分努力都可以最大化價值！命理專家小孟塔羅牌雲蔚老師分析，以下這幾組星座就是擁有賺錢的天賦，超多名人有錢人都女人我最大 ・ 9 小時前
宗馥莉回娃哈哈上班 「娃小宗」暫退場
內地飲料巨頭娃哈哈集團的管理層人事風波出現戲劇性發展，已故創辦人宗慶后的女兒宗馥莉，上月辭去娃哈哈法人代表及董事長等相關職務，並推出個人品牌「娃小宗」，惟內媒最新引述娃哈哈內部人士透露，宗馥莉已返回公司上班，但現在是以宏勝飲料集團總裁的身份行事。信報財經新聞 ・ 1 天前
許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活
許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前