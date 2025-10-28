范冰冰東京電影節再爭影后 為新片耕田畀蚊咬

【on.cc東網專訊】日本影壇盛事《第38屆東京國際電影節》昨日(27日)揭幕，內地女星范冰冰主演、張吉安執導的馬來西亞電影《地母》，入圍主競賽單元。昨日，她以黑白復古造型，偕合演的息影港星柏安妮女兒許恩怡亮相紅地氈後，即換上另一套靚衫，以十足十「印度西施」的打扮，出席電影的映後座談會。香港導演王穎與日本鬼才男星Lily Franky亦有到場，成台下座上客。

冰冰自15年前憑《觀音山》在東京影展封后，今年捲土重來，再次有電影入圍。她表示：「特別感謝今年到場的觀眾，日本是熱愛電影的國家。15年前我在東京影展封后，15年後再次站在這裏，還帶着自己的新片，有很多感慨。我是中國演員，拍了一部馬來西亞電影，這是一種奇妙的緣分。」她又哽咽表示，在東京電影節放映有不一樣的意義。而她為拍攝《地母》時，要學馬來西亞文、福建話等對白，還學習耕作，腿上被蚊叮了逾百次。

