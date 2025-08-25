天文台料低壓區本週中入南海
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。
范冰冰昨日於小紅書發布兩個貼文， 第一個是個人自拍照差配文「今天，有點端莊！」，第二個則是全身照及冊封禮相關照片並配文：「全世界都是早八開大會嗎？昨晚忙完工作趕到馬六甲時，已經是凌晨兩點。一想到五點就要起來化妝，滿打滿算只能睡三個小時，為了能多睡一小時，我人生中第一次沒卸妝就睡了。沒想到睡醒後全妝居然完好無缺，這大概也是種天賦吧！
這次又收獲了沈甸甸的馬六甲州元首授勳的“名譽拿督”獎章，也得到了極大的鼓舞與認可。謝謝馬來西亞，謝謝馬六甲，這里真是我的福地！期待有更多與馬六甲的故事……加油吧❤️❤️❤️，范小姐！都說了每走一步都要算數，人生從來沒有白走的路……」
范冰冰獲封拿督相片曝光後，不少粉絲都大讚優雅，並留言恭賀。不過仍有不少網民質疑「有甚麼貢獻」、「有甚麼功勞」、「請問這個外國人有什麼貢獻」、「拉低拿督的含金量」、「捐官了嗎？」及「花了多少銀子買的？」等等。
據當地媒體報道指，范冰冰去年成為馬六甲旅遊親善大使，一年來不僅讓「馬六甲×范冰冰」微信點擊3日內近15億次，列入《馬來西亞紀錄大全》，讓中國遊客從2023年的204,818人，增至2024年12月的664,687人。
