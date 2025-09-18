范冰冰生日不愁寂寞 造型師分享合照贈興

【on.cc東網專訊】內地女星范冰冰前日(16日)踏入44歲生日，正在拍攝電影《瘋癲老人日記》的她，雖然於工作中度過，但仍獲劇組送上鮮花及生日蛋糕為她慶生，幸福滿滿。而冰冰自己亦於社交平台PO出於日本東京拍下的短片，於露台不停擺甫士，搔首弄姿的她，被網民大讚是女神，而冰冰亦配文：「有事做，有人愛，允許一切發生，但也要認真生活每一天。」

冰冰大感滿足的原因除了是可繼續其演藝事業、自家品牌生意外，身邊的朋友、家人、粉絲都非常愛她，今個生日，冰冰亦獲其造型師好友、媽媽及友人為她舉行生日宴，而她的造型師卜柯文亦有於社交網晒出他與冰冰的合照，二人頭貼頭，冰冰更送上嘟嘴，親密程度令網民留言：「這倆啥關係啊？」

