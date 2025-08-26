天文台料低壓區本週中入南海
44歲范冰冰現身街頭引爆圍觀！為新劇「狂增胖10kg」仍超美 網驚嘆：還是女神
44歲的大陸女星范冰冰近日驚喜現身馬來西亞街頭，立刻掀起圍觀熱潮！她身穿一襲珊瑚粉色背心搭配短褲，造型清爽俐落，襯托修長比例。雖然為了新角色刻意增重約10公斤，但她依舊膚質透亮、身材豐潤而不失優雅，凍齡狀態驚豔眾人，網友直呼：「根本吃了防腐劑！」
據悉，范冰冰此行是為拍攝國際合作新劇《地母》。為了符合農婦角色設定，她不惜突破既定形象，短時間內增重超過10公斤，展現專業演員的高度可塑性。即便體態圓潤，她仍大方自信，面對路人鏡頭頻頻揮手微笑，還有人曬出合照，盛讚她親切有禮、毫無明星架子，親民態度獲得粉絲一致好評「真人美到發光」、「果然底子好，胖了還是女神」、「就算圓潤也超有氣質」。
近年來，范冰冰積極拓展國際事業，除了參演東南亞影視作品，也常受邀出席海外時尚活動。這次新劇據傳以跨國女性為題材，她將挑戰從影以來「最貼近現實」的角色，讓外界高度期待。雖然團隊尚未公開新劇細節，但范冰冰在馬來西亞引發的圍觀熱潮，已證明她的高人氣依舊不減，即便這些年淡出公眾視野，只要現身仍能造成轟動。
